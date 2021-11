Affaire des notes de frais : Hervé Lucbéreilh, l'ancien maire d'Oloron fait aveu d'ignorance

L'ancien maire d'Oloron-Sainte-Marie, Hervé Lucbéreilh, comparait depuis lundi matin devant le tribunal de Pau dans l'affaire dite des notes de frais. Il est soupçonné de détournements de fonds publics et d'usage de faux. À ses cotés, son ancienne directrice de cabinet poursuivie pour détournements de fonds publics et complicité d'usage de faux ainsi que deux autres proches du maire de l'époque dont un entrepreneur soupçonné d'avoir fourni une fausse facture.

Je suis un maire VRP

Le premier volet de l'affaire, mise en lumière par un rapport de la chambre régionale des comptes, porte sur le remboursement de frais de repas pour un total de 53827€ entre 2016 et 2017. Des repas avec des personnes de son cabinet à la pause méridienne, avec des investisseurs ou des invités de la ville. "J'ignorais l'existence du mandat spécial et des indemnités de représentation. On n'est pas élu maire sur la base d'un concours de droit administratif, explique l'ancien maire d'Oloron qui met en avant sa conception du rôle de maire. Je suis un maire VRP, je me déplaçais beaucoup et pour ne pas perdre deux heures à la pause de midi, je déjeunais avec ma directrice de cabinet ou le directeur général des services pour faire le point sur les dossiers". Ces déjeuners de travail étaient donc payés par le contribuable. Quand la présidente du tribunal l'interroge sur l'intérêt communal d'une série de repas (une note de 1872 euros sur deux jours), l'ancien maire ne se démonte pas : "c'était pour créer à Oloron un pôle pyrénéen de la pierre et créer une centaine d'emplois. Quand on a un investisseurs qui s'intéresse à sa commune, on le chouchoute un peu." Le Match PSG Barcelone à Paris ? "On avait rencontré un investisseur pour un lotissement ossature bois." Pour clore ce chapitre, Hervé Lucbéreilh indique qu'il faisait confiance à ses services : "la petite cuisine interne, c'est eux qui gèrent ça. Quant j'avais une dépense, je faisais une facture et on me remboursait."

"Une fois qu'on a su, on a régularisé"

Un autre volet de l'affaire concerne de faux ordres de missions. Pour se faire régler des frais avancés, un système de faux ordres de mission était en place. Le montant à rembourser était converti, explique la présidente du tribunal en indemnités kilométriques pour des déplacements fictif. L'ancienne collaboratrice d'Hervé Lucbéreilh, d'abord sa secrétaire puis sa directrice de cabinet explique s'être exécutée : "je n'ai pas vu le mal. J'étais au milieu d'un système. J'étais agent de catégorie C, je faisais ce qu'on me disait de faire." On lui reproche aujourd'hui d'avoir elle même bénéficié de ces faux ordres de mission. Une autre secrétaire (citée comme témoin après avoir été publiquement mise en cause en conseil municipal. La procureure de la République précise que tout ce qui a été dit à son encontre à l'époque est en réalité infondé), très éprouvée par cette affaire explique qu'elle devait inventer des trajets, trouver des villes sur Google Maps qui puissent correspondre en indemnités kilométriques au montant à rembourser. Hervé Lucbéreilh qui veut que le tribunal entende qu'il n'a pas inventé un système assure que cette pratique avait déjà cours lors de son premier mandat à la mairie d'Oloron. "Nous n'avons fait que reprendre ce qui était en place". Selon lui personne n'a cherché à s'enrichir : "nous n'avons pas appliqué le droit mais il n'y a pas de malignité là dedans". Le procès se poursuit ce mardi.