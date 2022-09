Affaire des PFI de Grenoble : l'ancien directrice condamnée à un an de prison avec sursis en appel

Corinne Loiodice, ex-directrice des PFI (Pompes funèbres intercommunales) de Grenoble, a été reconnue coupable d'abus de biens sociaux par la cour d'appel de Grenoble. Ce lundi, elle l'a condamnée à un an de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Elle avait été relaxée en première instance.

Quand le magistrat de la cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt dans l'affaire dite des PFI de Grenoble, Corinne Loïodice, l'ancienne patronne des Pompes Funèbres Intercommunales, était absente de la salle d'audience, tout comme ses deux avocats, retenus par d'autres obligations professionnelles. Elle a été condamnée à un an de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende, l'avocate générale ayant requis 18 mois et 30 000 euros d'amende, lors de l'audience en juin dernier.

à lire aussi Les pompes funèbres de Grenoble épinglées pour le salaire de la directrice, 20.000 euros par mois

Coupable d'abus de biens sociaux

Corinne Loïodice n'a donc pas entendu qu'elle était jugée coupable d'abus de biens sociaux sur trois points : concernant d'une part sa rémunération entre 2010 et 2015, d'autre part son contrat de retraite entre 2009 et 2015 et enfin la gratuité des frais funéraires accordés au personnel et aux membres du conseil d'administration, les faits, remontant aux années précédentes, étant prescrits. La Cour lui reproche, notamment, d'avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaires des PFI -soit 15 000 euros nets par mois- alors qu'elle n'était plus salariée mais mandataire sociale.

En première instance, en février 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble, ayant estimé que l'ensemble des faits étaient prescrits, l'avait relaxée. Lors de l'audience en appel, en juin dernier, Corinne Loïodice avait redit, à la barre, qu'elle avait donné sa vie pour son entreprise.

à lire aussi Corinne Loiodice, l'ancienne directrice des Pompes Funèbres Intercommunales de Grenoble a été relaxée

à lire aussi Pompes Funèbres Intercommunales à Grenoble : le parquet fait appel de la relaxe

Pourvoi en cassation

L'un de ses avocats explique : "_Nous ne comprenons pas cette condamnation_. Nous allons nous pourvoir en cassation dès demain." La Métro, actionnaire majoritaire des PFI, s'était constituée partie civile dans ce dossier. Corinne Loïodice a été condamnée à lui verser un euro symbolique : "La Métro est très satisfaite de ce jugement. La Cour, dans un arrêt très motivé, estime que les trois infractions qui lui étaient reprochées sont bien constituées." Corinne Loïodice avait dirigé les PFI de Grenoble durant 25 ans et avait contribué à en faire une entreprise prospère.