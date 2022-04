Affaire des piqûres à Grenoble : les professionnels de la nuit veulent rassurer les fêtards

Neuf plaintes ont été déposées après des piqûres le week-end dernier dans des boites de nuit et des bars de Grenoble. Pour éviter de perdre une partie de leur clientèle, les patrons de bars et de discothèques se mobilisent pour que la fête continue sans crainte.

Les soirs de week-end, les boites de nuit font le plein. À l'Alpha Club, situé à Saint-Martin-d'Uriage, on accueille environ 400 personnes le vendredi, et environ un millier le samedi soir, selon Alex Karimi, son dirigeant. L'affaire des piqûres l'inquiète, mais il assure que la sécurité est déjà élevée à l'entrée de son établissement. "Nos vigiles fouillent tous les clients, nous avons aussi un détecteur de métaux." Il y a aussi un service médical sur place, avec des infirmiers et des pompiers volontaires. "En cas de malaise, les personnes peuvent être prises en charge tout de suite. Nous ne voulons pas qu'une psychose s'installe. Nous mettrons tout en œuvre contre ce phénomène, qui nous inquiète beaucoup."

Prise en charge médicale, surveillance et tests salivaires anti-drogue

Dès ce week-end, des tests salivaires anti-drogue seront mis à disposition des clients. "C'est comme un coton-tige à mettre dans la bouche. On les a commandé exprès, après cette affaire." Alex Karimi dément le fait qu'une personne ait été droguée à son insu dans son établissement. "Nous n'avons pas été contactés par la police pour d'éventuelles investigations" affirme le patron de l'Alpha Club.

Dans le centre-ville de Grenoble, la terrasse du bar Champollion est pleine presque chaque soir. "Contre une piqûre, nous ne pouvons rien faire" explique Antoine, un employé. "Mais si quelqu'un commence à partir en vrille, à tomber par terre, à avoir une sorte de coma, c'est très facilement reconnaissable." Et d'ajouter : "dans ces cas là, on garder la personne en sécurité, faire en sorte qu'elle soit raccompagnée chez elle, ou à l'hôpital." Si la majorité des victimes ont été piquées dans des boîtes de nuit, il y a eu aussi des cas dans des bars.

Matteo, 20 ans, victime d'une piqûre à Grenoble, du GHB trouvé dans son organisme

C'est le cas de Matteo, âgé de 20 ans. Vendredi 15 avril, il sort avec deux amies au Barberousse, un bar du centre-ville de Grenoble. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde, ça se bouscule. Il se sent mal d'un coup et décide de sortir prendre l'air.

Et là, c'est le black-out total. Pendant une trentaine de minutes, j'ai une absence.

Ses amies le retrouvent, s'inquiétant de ne pas le voir revenir. Ils décident alors de rentrer, et Matteo ne se sent pas dans son état normal. "J'étais à fleur de peau, j'avais du mal à faire des phrases cohérentes, je cherchais mes mots" raconte-t-il. Le lendemain, il continue de s'inquiéter, et tombe sur des témoignages sur les réseaux sociaux, qui lui rappellent son état de la veille. "Les témoignages parlent d'une piqûre, de traces sur le corps." Il vérifie, et trouve un bleu derrière son genou, avec un point rouge au milieu. Il se rend à l'hôpital lundi et passe une batterie de tests. Le verdict tombe : des traces de GHB, aussi appelée "drogue du violeur", sont détectées dans son organisme.

J'ai mis tout le week-end à comprendre. Si personne n'en avait parlé sur les réseaux sociaux, je n'aurais jamais pu penser à ça.

Matteo affirme qu'il veut porter plainte. Ce serait la dixième dans cette affaire : neuf personnes ont déjà déposé plainte après des piqûres dans différents établissements isérois le week-end dernier. Une enquête a été ouverte.