Pizzas Buitoni : le patron de Nestlé présente ses excuses et annonce un fonds pour les victimes

Le patron de Nestlé France sort du silence. Quatre mois après la crise des pizzas contaminées par la bactérie E. Coli dans des produits de la gamme Fraich'Up, soupçonnées d'être à l'origine de la mort de deux enfants et d'une cinquantaine d'intoxications, Christophe Cornu fait acte de contrition et déplore "un drame humain" : "Je veux exprimer ma plus profonde compassion" assure-t-il chez nos confrères du Figaro.

Un fonds de soutien aux familles en place au 1er septembre

Au mois de mars dernier, Santé Publique France avait établi un lien entre la consommation de ses pizzas surgelées Buitoni, propriété de Nestlé, et une recrudescence de syndromes liés à la bactérie Escherichia coli. En attendant le résultat des investigations sur l’origine de la contamination, Nestlé dit s’engager en faveur des familles concernées en créant un fonds de soutien qui ne se substituera pas aux indemnisations que pourrait décider la justice.

Christophe Cornu n'en précise pas le montant, mais assure qu'il sera mis en place le 1er septembre. Il sera administré par une association choisie par Nestlé. Il y a quatre mois, le groupe avait dû fermer deux lignes de production de l'usine Buitoni de Caudry, dans le Nord. Le patron de Nestlé l'assure, il n'y aura pas de redémarrage de l'usine, tant que toute la lumière n’aura pas été faite sur l’origine de la bactérie.

Une réaction tardive pour l'avocat des familles de victimes

"Nous sommes très étonnés par cette volte-face subite", réagit l'avocat des victimes, Maitre Richard Legrand. Une réaction jugée particulièrement tardive, plusieurs mois après le début de l'affaire. L'avocat s'interroge sur les motivations de cette prise de parole publique : "Ont-ils découvert des choses dont nous ne sommes pas au courant ?"

Sur le volet juridique, une information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide involontaire à l'égard d'une personne, blessures involontaires concernant 14 personnes, mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé et mise en danger d'autrui.