Pompes Funèbres Intercommunales : Corinne Loiodice, l'ancienne directrice, devant la justice à Grenoble

Dans cette affaire jugée par en correctionnelle, trois choses sont reprochées à Corinne Loiodice, l’ancienne directrice des Pompes Funèbres Intercommunales de Grenoble Alpes Métropole. Premièrement, elle aurait perçu une rémunération indexée sur le chiffre d’affaires alors qu’elle n’était plus salariée mais mandataire sociale. Deuxièmement, elle aurait souscrit à un contrat de retraite pour elle-même et cinq cadres de la société dont son compagnon et ce, sans avoir sollicité le conseil d’administration. Enfin, elle aurait offert des services funéraires à des salariés et des membres du conseil d’administration. Les Pompes Funèbres Intercommunales et la Métropole se sont portées parties civiles.

Quelle éthique dans ce travail ?

Au-delà de cet aspect d’abus de biens sociaux, les débats se sont cristallisés autour de la notion d’éthique qui est censée habiter la Société Anonyme d’Économie Mixte des Pompes Funèbres Intercommunales. Tant pour le procureur de la République que pour les avocats des parties civiles : Corinne Loioidice serait, à travers ces faits, aller à l’encontre des principes même d’une entreprise touchant au décès et au deuil. "Moi je pense qu'elle avait conscience de tout ce qu'elle faisait", insiste le procureur.

Une prévenue émue et blessée

Face à ces attaques, Corinne Loiodice est apparue blessée. À cette question de l’un de ses avocats : ''C’est difficile aujourd'hui de vous retrouver à la barre de cette juridiction ?''. Elle ne répond d’abord pas, puis se met à pleurer. Elle respire fortement, touche son masque, s’excuse et dit enfin : ''Je voulais dire que les PFI c’était la prunelle de mes yeux. J’ai toujours agi dans l’intérêt des PFI, pendant toute ma vie et toute ma carrière, pendant 42 ans. C’est tout ce que j’ai à dire. Et c’est très difficile pour moi d’être là, sans même qu’on… '' elle ne termine pas sa phrase.

"L'éthique est la pierre angulaire de sa vie" - son avocat

L'un de ses avocats s'emporte contre ces accusations et souligne la carrière exemplaire de sa cliente et précise même : "L'éthique est la pierre angulaire de sa vie". Pour lui, c'est une affaire de "règlement de compte" où le droit est "instrumentalisé". À la fin de sa plaidoirie, il se tourne vers sa cliente et lui affirme : "Rassurez-vous madame, vous ressortirez avec votre honneur retrouvé."

Réquisitions : 18 mois de prison avec sursis, 30.000€ d'amende

Le procureur a requis 18 mois d’emprisonnement avec sursis, l’obligation d’indemniser les parties civiles et 30.000 euros d’amende. Le délibéré sera rendu le 17 mars.