Affaire des repas au Conseil général du Var : Marc Giraud et Hubert Falco entendus par les policiers

Marc Giraud, l'actuel président du conseil départemental du Var et Hubert Falco, le maire de Toulon et ancien président du Conseil départemental ont été placés en garde à vue ce mardi à Marseille et entendus dans le cadre de l'affaire dite des "repas au conseil général du Var".

Les deux élus ont répondu à la convocation des services de police qui voulaient effectuer des vérifications concernant des repas pris par Hubert Falco au site des Lices , alors qu'il n'était plus président du conseil général entre 2002 à 2018. Le syndicat UNSA s'était interrogé sur le bien fondé de cette dépense qu'il considèrait être un détournement. L'UNSA avait fait un signalement au parquet national financier.

à lire aussi Hubert Falco contre-attaque après les accusations d'une syndicaliste du Conseil départemental du Var

Les deux hommes ont donc été entendus pendant un certain temps afin de livrer leur version des faits. Ils sont ressortis libres, sans mise en examen à l'issue de leur audition.

Sollicité par France Bleu Provence, l'avocat de Hubert Falco s'est refusé à confirmer ou infirmer ses informations, mettant en avant le secret de l'instruction. Néanmoins, Maître Thierry Fradet indique dans un communiqué : "Nous sommes extrêmement surpris que cette information ait été rendue publique et nous tenons à apporter les précisions suivantes. Hubert FALCO a enfin pu s’exprimer! Il l’a fait longuement dans le cadre d’un débat de qualité avec la compétence du service enquêteur, et est sorti sans aucune poursuite à ce stade. L’enquête va continuer et nous sommes confiants quant à son issue. Nous souhaitions cette audition depuis plusieurs mois. Je l’avais d’ailleurs sollicitée par lettre adressée à la Procureure de Marseille au mois de mars dernier.La défense d’Hubert FALCO entend démontrer dans cette affaire l’absence d’infraction et surtout les manœuvres dont il a fait l objet à l’approche des élections municipales. Malheureusement nous ne pouvons pas pour l’instant donner plus d’informations,soucieux ,en ce qui nous concerne,de respecter le secret de l’enquête. Mais je peux d’ores et déjà souligner le caractère surprenant du reproche qui lui est fait d’avoir déjeuné à la cantine du personnel du conseil départemental à l’occasion de réunions de travail. Est il nécessaire de rappeler qu’il est Maire de Toulon, Président de la métropole, Président de l’Entraide et Président d’honneur du conseil départemental ? Les toulonnais connaissent son peu d’appétence pour les agapes et ne se sont pas trompés. D’ailleurs le jugement des électeurs a déjà été rendu dans cette affaire, en mars 2020, lorsqu’ils l’ont massivement élu dès le premier tour. Les élections se gagnent dans les urnes pas dans le caniveau. »