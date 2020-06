Affaire des travailleurs agricoles détachés : "J'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma santé", témoigne Yasmina

Le conseil de Prud'hommes d'Arles doit se prononcer ce mardi sur le cas de cinq ouvriers détachés marocains qui ont attaqué leur employeur, la société d'intérim espagnole Laboral Terra et huit entreprises agricoles du Vaucluse, du Gard et des Bouches du Rhône. La CGT parle d'esclavage moderne.

Cinq ouvriers agricoles marocains demandent réparation pour l'esclavage dont ils estiment avoir été victimes entre 2012 et 2017. Ce mardi 16 juin, le procès de la société d’intérim espagnole Laboral Terra et de huit entreprises agricoles du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône, revient en procédure de départage devant le conseil des prud’hommes d’Arles.

Elles sont poursuivies pour non-respect des contrats de travail, non-paiement des heures supplémentaires, des congés payés et des accidents du travail, marchandage et travail dissimulé. La CGT et le parti communiste, qui les soutiennent depuis le début, parlent "d'esclavage moderne".

"On n’avait pas de pause, pas le droit d’aller aux toilettes ou de tomber malade. On n’avait aucune protection pour travailler" - Yasmina

Tout commence avec cette plainte déposée en 2017 par cinq ouvriers agricoles marocains. Trois hommes et deux femmes attaquent leur employeur, la société d’intérim espagnole Laboral Terra mais aussi les exploitants chez qui ils ont travaillé, des entreprises spécialisées dans le conditionnement et la distribution de fruits et légumes.

En contrats avec Laboral terra, comme ouvriers détachés, ils dénoncent des "emplois indignes et hors-la-loi" , travaillant jusqu’à 260 heures par mois. "On n’avait pas de pause, pas le droit d’aller aux toilettes ou de tomber malade. On n’avait aucune protection pour travailler", raconte Yasmina, l’une des cinq qui ont porté plainte. En 2015, elle a découvert qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. "J'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma santé", confie-t-elle, espérant obtenir réparation.

De son côté, l'agence d’intérim espagnole estime qu'elle a eu "recours au travail détaché tout à fait légal". Cette dernière se défend en expliquant avoir appliqué le code du travail espagnol et non français.

Les ouvriers demandent plus de 40.000 euros de dommages et intérêts

L’enjeu pour ces ouvriers marocains est d’obtenir une indemnisation. Ils demandent plus de 40.000 euros de dommages et intérêts. Mais c’est aussi pour la CGT et leur avocat, de faire condamner Laboral Terra et les entreprises qui utilisent cette main d’oeuvre.

Le 10 décembre dernier, le procès de Laboral Terra et des entreprises agricoles concernées a dû être reporté car l'agence d'intérim s'est déclarée insolvable. Et la nouvelle audience prévue en mai n’avait pu se tenir en raison du coronavirus. Celle de ce mardi doit se tenir sans public. Comme les conseillers prud’homaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord et à rendre un jugement à l’unanimité, la procédure prévoit qu’un juge du tribunal d’instance vienne statuer lors de l’audience de départage de ce mardi.

L’union locale de la CGT du Pays d’Avignon appelle à un rassemblement à 8 h 30 devant la salle d’audience des Prud’hommes d’Arles pour soutenir ces cinq ouvriers agricoles marocains.

Cette affaire ne se joue pas uniquement devant les prud'hommes. Les ouvrières dont Yasmine ont aussi déposé plainte au pénal, "pour conditions de travail indigne, travail dissimulé, harcèlement moral et sexuel".