Affaire des viols de Mazan : la juge ordonne un procès pour 51 hommes, dont 41 Vauclusiens

Il y aura bien un procès dans l'affaire dite des viols de Mazan (Vaucluse). La juge d'instruction vient d'ordonner le renvoi devant la cour criminelle départementale de Vaucluse de 51 hommes, dont le principal accusé. Cet homme de 70 ans, qui s'était installé dans cette commune au pied du Ventoux pour sa retraite, sera jugé pour avoir drogué sa femme pendant sept ans et la soumettre sexuellement, à son insu, à d'autres hommes. Il recrutait ces autres hommes sur internet et filmait les viols.

Au total, 50 autres hommes, identifiés sur les photos ou vidéos retrouvées dans les dossiers numériques du principal accusé, seront également jugés pour viols aggravés. Un 52e homme avait été mis en examen au début de l'instruction, mais il est décédé des suites d'un cancer pendant l'enquête.

41 Vauclusiens, de tous âges et de tous milieux sociaux

Parmi ces 51 hommes, 41 sont vauclusiens ou vivaient en Vaucluse au moment de leur interpellation. Plusieurs viennent de Carpentras, d'Avignon ou du Pontet, mais certains résident aussi dans de plus petites communes : Bedoin, Villes-sur-Auzon ou Crillon-le-Brave.

Ce sont des hommes de tous âges, et de tous milieux sociaux. Le plus jeune est un militaire de 25 ans, le plus âgé est un retraité de 72 ans. Dans le dossier d'instruction de près de 400 pages, que nous avons pu consulter, figurent aussi un pompier, un journaliste, un infirmier, un jardinier, deux chauffeurs routiers, un employé du BTP, un plombier.

Pour la très grande majorité d'entre eux, ce sont des hommes bien insérés dans la société, dont l'expertise psychologique ne révèle aucune pathologie mentale. Beaucoup ont des enfants, une vie de famille, une femme ou une conjointe, et assurent aux enquêteurs avoir une vie sexuelle ordinaire.

Un procès de plusieurs mois au printemps 2024

Ces 51 hommes seront jugés au printemps 2024. Sur les 51 accusés, deux font l'objet d'un mandat d'arrêt, 32 sont placés sous contrôle judiciaire et 17 sont toujours en détention provisoire. La date précise du procès n'est pas encore fixée, mais il pourrait démarrer en mars 2024 et durer au moins quatre mois. Il devrait se tenir au parc des expositions d'Avignon, puisque le tribunal n'est pas assez grand pour accueillir une telle audience.