Affaire des viols de Mazan : le mari mis en examen dans deux autres affaires criminelles

Le principal suspect dans l'affaire des viols de Mazan est désormais également mis en examen dans deux autres affaires criminelles, comme le révèle Vaucluse Matin . Ce retraité est soupçonné d'avoir drogué sa femme et de l'avoir soumise sexuellement à d'autres hommes, entre 2013 et 2020 à Mazan. Il est déjà mis en examen dans ce dossier dont l'instruction est toujours en cours. Et il vient d'être mis en examen par le parquet de Nanterre pour deux affaires criminelles qui remontent aux années 1990.

ⓘ Publicité

Ces deux dossiers ont été rouverts en septembre 2022 par le pôle "cold case", le Pôle national dédié aux crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) à Nanterre. Le premier concerne des faits de meurtre précédé ou suivi de viol sur une femme de 23 ans en décembre 1991 à Paris. Le second est une tentative de viol avec arme sur une autre femme de 19 ans le 11 mai 1999 à Villeparisis (Seine-et-Marne).

Deux affaires au mode opératoire similaire

Compte-tenu des modes opératoires et du contexte des faits - dans les deux cas, les victimes étaient agentes-immobilières et ont été agressées pendant une visite d'appartement - les deux affaires ont été confiées à un même juge d'instruction. Et dans la seconde affaire, celle de la tentative de viol en 1999, l'ADN du retraité suspect dans l'affaire de Mazan a "matché" avec celui retrouvé sur les lieux. Cet homme a été entendu par les enquêteurs à Nanterre. Il reconnaît son implication dans l'affaire de tentative de viol où son ADN apparaît mais il conteste absolument le premier dossier d'homicide et de viol.

Ces deux mises en examen s'ajoutent donc à celle dans l'affaire des viols de Mazan. Ce retraité est accusé d'avoir drogué sa femme, de l'avoir soumise sexuellement à des hommes recrutés sur internet et d'avoir filmé ces viols. Une cinquantaine d'hommes, en tout, son mis en examen.

"Au même niveau que des grands psychopathes comme Fourniret"

Parmi ces autres hommes mis en examen, trois sont défendus par Isabelle Crépin-Dehaene, avocate au barreau de Lyon. Et pour elle, ces nouvelles mises en examen du principal suspect confirment son profil dangereux. "Pour avoir eu l'occasion de le rencontrer, j'ai trouvé qu'il se dégageait de sa personne un mélange de personnalité manipulatrice et dominatrice, qui exerce une certaine emprise, avec un certain charisme", détaille-t-elle. Et elle fait le lien avec d'autres grands criminels français. "Je me suis dit que je le mettais bien volontiers au même niveau que des grands psychopathes comme Fourniret ou Dutroux, affirme Isabelle Crépin-Dehaene. Ce genre de profil qui fait froid dans le dos, avec beaucoup de sang froid".