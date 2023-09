Affaire Diana Santos : un an après, l'enquête luxembourgeoise se poursuit

L'affaire Diana Santos, près d'un an après. Le 19 septembre 2022, le corps démembré et décapité d'une femme est retrouvé à Mont-St-Martin, par des adolescents. Grâce à deux tatouages et des analyses ADN, la victime est finalement identifiée. Il s'agit de Diana Santos, une quadragénaire d'origine portugaise et domiciliée à Diekirch au Luxembourg.

La justice luxembourgeoise a d'ailleurs, repris l'affaire depuis, mais elle communique peu sur son enquête qui a déjà permis l'interpellation et l'inculpation d'un homme de 48 ans.

Ce quadragénaire a été arrêté le 6 octobre dernier par la police judiciaire luxembourgeoise. Et il a été inculpé d'assassinat. Ce Marocain est l'oncle du dernier compagnon connu de Diana Santos.

Cette serveuse portugaise de 40 ans a été atrocement mutilée, car d'autres parties de son corps ont été aussi retrouvées le 1er novembre dernier, à Temmels, en Allemagne, à 70km de Mont-St-Martin, où une première partie de sa dépouille avait été découverte.

Diana Santos vivait dans une petite maison à Diekirch depuis juillet 2022, avec son petit ami. C'est là qu'elle aurait été sauvagement assassinée.

Le 6 juillet dernier, le juge d'instruction en charge de l'affaire, le procureur d'état du parquet de Diekirch, un médecin légiste, des membres de la police technique se sont rendus sur place, en compagnie de l'auteur présumé des faits, pour, je cite un communiqué de l'administration judiciaire grand-ducal, " une meilleure compréhension de l'ensemble du dossier."

Dans cette affaire, un grand absent pour le moment : le dernier compagnon de Diana Santos, un autre Marocain. Il est introuvable depuis presque un an.

Dans un dernier communiqué publié ce vendredi 15 septembre, le parquet de Diekirch a fait un point laconique sur l'enquête : une trentaine de procès-verbaux et rapports ont été dressés par la Police grand-ducale, une vingtaine d’expertises judiciaires ont été ordonnées, des décisions d’enquête européenne respectivement des demandes d’entraide judiciaire ont été émises et exécutées (au Maroc, en France, en Belgique et en Allemagne).