Affaire Didier Martin : la directrice de l'office de tourisme réagit

Brigitte Guidi, l'actuelle directrice de l'office de tourisme, apporte son "soutien sans faille" à Didier Martin, candidat aux élections législatives sous l'étiquette République En Marche. Il fait l'objet d'une enquête préliminaire dans une affaire de potentiels faux témoignages.

"Stupeur", "consternation", "lynchage médiatique", en peu de phrases, mais avec des mots forts, l'actuelle directrice de l'office de tourisme du Grand Dijon, Brigitte Guidi, apporte son soutien à son ex-président, Didier Martin.

Le candidat aux législatives (REM) en Côte-d'Or, est visé par une enquête préliminaire, ouverte fin mai par le parquet de Dijon. La justice veut faire la lumière sur les trois plaintes pour tentative d'escroquerie au jugement et déterminer si Didier Martin a fait pression sur des salariés de l'office de tourisme pour qu'ils produisent de faux témoignages, justifiant le licenciement de l'ancienne directrice, une affaire révélée par L'Accent Bourguignon.

Attaques et lynchage médiatique

Dans un communiqué, Brigitte Guidi, l'un des trois témoins mis en cause dans cette affaire prud'hommal, fait part de sa surprise et défend son ancien président en termes élogieux : "Je travaille avec Monsieur Martin depuis 2001 et durant toutes ces années, j’ai pu apprécier son intégrité, son humanisme et sa totale implication dans son rôle de président de l’office de tourisme."

Brigitte Guidi se défend aussi, affirmant que "c'est la première fois qu'on met en doute [sa] loyauté et [sa] franchise". A mi-mot, elle récuse donc tout faux témoignage et toute pression de la part de Didier Martin.

Enfin, l'actuelle directrice de l'office de tourisme souligne tout le mal qu'elle pense des accusations portées contre le candidat En Marche, des "attaques", dit-elle, qui interviennent "deux ans après, en pleine période électorale". Avant de critiquer le "lynchage médiatique" dont Didier Martin ferait l'objet et de lui apporter son "soutien sans faille".

Didier Martin sera entendu par la police dans le cadre de cette enquête préliminaire ce jeudi 8 juin.