Affaire Dieterich : la mère de la victime raconte son fils Stéphane, sa "lumière"

Au deuxième jour du procès de Christophe Blind devant les assises à Vesoul, la famille de la victime Stéphane Dieterich a pris la parole. Et notamment sa mère, Rolande Dieterich, qu'on avait peu entendue jusqu'ici.

Territoire de Belfort, France

Depuis la mort de Stéphane Dieterich, en juillet 1994, et tout au long des 25 ans d'enquête, Sylvain, le frère de la victime était devenu le porte-parole de la famille. Ce mardi, au deuxième jour du procès de l'assassin présumé, Christophe Blind, à Vesoul, c'est la mère de Stéphane, Rolande Dieterich, qui a retenu l'attention.

Je l'entends toujours mon gamin

Petite dame frêle, au chignon et au maquillage impeccable, elle a raconté son fils disparu: "un garçon formidable, sa lumière, qui lui disait tout, absolument tout". Elle s'est souvenue aussi de la soirée du 4 juillet 1994, quand il lui a dit, "maman, j'en ai pour un quart d'heure, une demie heure". "Vous savez, je l'entends toujours mon gamin, et son sac de voyage, j'y ai jamais touché, il est toujours là".

Rolande Dieterich et son fils Sylvain © Radio France - Emilie Pou

Dans le box des accusés, Christophe Blind a le regard baissé

A propos de Christophe Blind, elle n'arrive pas à prononcer son nom. "Cette personne là bas. Son assassin" dit-elle à la barre. "C'est un menteur, il était jaloux, parce que nous on était heureux, on était une famille heureuse". Dans le box des accusés, Christophe Blind a les yeux baissés. Il ne les relèvera pas tout au long de ce témoignage.

Sylvain Dieterich avoue sa propre homosexualité à l'époque

Le frère de Stéphane Dieterich, Sylvain, a lui aussi témoigné ce mardi soir. Il a répété ce qu'il dit depuis 25 ans. "Si Stéphane avait été homosexuel ou amoureux, il me l'aurait dit. On se disait les choses, même intimes". Questionné par son avocate, Sylvain Dieterich fait alors une confidence qu'il n'avait jamais faite jusque là. A l'époque des faits, lui même était homosexuel dit-il. Ses parents le savaient et son frère, Stéphane, aussi. "C'est aussi pour ça que j'ai l'intuition que ça ne s'est pas passé comme le dit Christophe Blind".

De vieilles photos projetées aux jurés

L'audience s'est ensuite terminée sur un diaporama de vieilles photos. On y voit la famille Dieterich au complet quelques années ou juste avant le drame. Tout le monde sourit. L'avocat de Christophe Blind, Me Dami Le Coz concède que c'est "un moment très fort en émotion, "mais je suis sûr que les jurés feront la part des choses, en dehors de l'émotion".