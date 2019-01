Affaire Stéphane Dieterich : Christophe Blind, un accusé aux deux visages

Vesoul

C'est elle, qui, sans doute, a le mieux décrit de ce qui ressort, en pointillé, de ces quatre premiers jours d'audience. Elle, c'est Valérie Ritzenthaler, la psychologue qui a rencontré longuement Christophe Blind en 2016, à deux reprises au sein de la maison d’arrêt de Mulhouse. Tout au long de son témoignage, ce jeudi matin, elle a employé des mots comme "clivé", "conflit", "ambivalence", "fluctuant". Elle décrit Christophe Blind, accusé d'avoir tué son ami Stéphane Dieterich en juillet 1994, comme un homme "à la fois sympathique et ouvert, mais avec une agressivité latente qu’il contient sans cesse". Elle parle "d’instabilité émotionnelle, avec une peur de l’abandon".

Je ne parlerais pas d’agression sexuelle, mais d’une relation très forte et très complexe, qui n’a pas été vécue de la même manière par les deux hommes."

Sur le lien entre les deux hommes, elle dit: "il y avait là aussi une _forte ambivalence_. C’était une relation d’amitié très forte et très complexe. Il y avait de l’admiration, mais aussi de l’envie de la part de Christophe Blind. C'était ambigu. Je ne parlerais pas d'agressions sexuelles. Je pense que Christophe Blind a été pris dans cette relation, qu'il a été mis en difficulté ensuite pour refuser certaines choses. Il avait un sentiment d’oppression et d'emprise. Qui n’était peut-être pas ressenti comme tel par Stéphane Dieterich. Cela peut être subjectif comme sentiment".

"Pourquoi n'a-t-il pas dit non?" demande le président (la question revient sans cesse dans ce procès). "C'est une personnalité qui fuit le conflit, il ne voulait pas aussi peut-être perdre le lien. Il y avait aussi ce sentiment d’oppression et d'emprise. Qui peut être subjectif" — Emilie Pou (@emilipou) January 17, 2019

Le Christophe Blind des années 2010 semble très différent de celui des années 2000

Les témoignages qui ont suivi ont également fait apparaître un Christophe Blind très différent selon les époques et les personnes rencontrées. Mercredi soir, ses ex-petites amies des années 2000 ont toutes parlé de Christophe Blind comme d’un homme "manipulateur, possessif, jaloux et capable de violences". Ses amies du sud de la France, qui ont témoigné ce jeudi matin, et qui l’ont connu plus tard entre 2010 et 2014, le décrivent tout au contraire comme un homme "calme, posé, agréable, jovial et cultivé". "C’était l’ami que tout le monde rêve d’avoir", dira même l’une d’elle. Elles disent toutes leur sidération au moment des aveux.

Je sentais qu'il y avait quelque chose de triste en lui"- le frère de Christophe Blind

Autre moment important : le témoignage du petit frère et de la petite soeur de Christophe Blind, âgés de 10 et 12 ans au moment des faits. Ils racontent encore un autre Christophe Blind, un grand frère protecteur."Mon frère, c'est ma famille, c'est lui qui a endossé le rôle de deuxième papa pour nous protéger de notre beau-père alcoolique et violent" explique le frère de l'accusé, en larmes. "J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de triste en lui". Sa petite sœur ajoute : "Au moment des aveux, j'ai compris tellement de choses d'un coup : pourquoi il ne s'est jamais engagé, pourquoi il n'a jamais eu d'enfants. Il était anxieux, il avait un stress en lui".