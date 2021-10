Suicide de Dinah : la procureure de Mulhouse ouvre une enquête pour harcèlement

Le parquet de Mulhouse ouvre une deuxième enquête après la mort de Dinah, 14 ans. L'adolescente, victime de harcèlement scolaire, s'est suicidée le 5 octobre à Kingersheim (Haut-Rhin). Une première enquête avait été ouverte pour "recherche des causes de la mort". La seconde porte sur le "harcèlement".

Elle a été confiée au commissariat de police de Wittenheim, qui travaillera avec l'Office central de lutte contre la haine en ligne "qui apportera son expertise" a précisé Edwige Roux-Morizot, la procureur de la République de Mulhouse à Franceinfo.

La famille n'a pas encore porté plainte

"C'est une très bonne nouvelle, quelque part, nous avons été entendus, et c’est rassurant que la justice fasse le nécessaire pour que cette histoire s’éclaircisse. Le harcèlement de Dinah, pour nous, c’est certain qu’il a eu lieu, pendant des années. On a fait tout ce que l’on pouvait de notre côté à nous, mais côté collège et enseignants, je pense qu’ils n’ont pas entendu notre détresse et ne nous ont pas pris au sérieux", a réagi le père de l'adolescente, Serge Gonthier.

La famille de Dinah n'a pas porté plainte, mais envisage de le faire à la mi-novembre, a confirmé son frère à France Bleu Alsace. De nombreuses auditions ont été déjà effectuées, dont le principal du collège que fréquentée la jeune fille. L'exploitation du téléphone portable de l'adolescente est en cours.

L'adolescente, scolarisée en classe de seconde, avait été retrouvée pendue, à son domicile de Kingersheim dans la nuit du 4 au 5 octobre. Selon ses parents, elle était victime d'un harcèlement de part de jeunes filles de son collège. Une marche blanche a réuni plus d'un millier de personnes dimanche pour lui rendre hommage et "réclamer justice pour Dinah".