Le procureur de la République de Brive a requis le renvoi de la mère de la petite Séréna devant la cour d'assises de la Corrèze. Elle avait dissimulé et privé de soin sa petite fille durant 18 mois jusqu'à sa découverte dans le coffre de sa voiture.

Brive-la-Gaillarde, Corrèze, France

L'affaire remonte à octobre 2013. Un garagiste de Terrasson, en Dordogne, avait découvert dans le coffre d'une voiture une petite fille, nue, déshydratée, pleine d'urine. La mère de l'enfant, résidant à Brignac-la-Plaine en Corrèze avait été rapidement confondue. Elle dissimulait l'enfant depuis sa naissance. Même à son mari et à ses autres enfants. La petite fille âgée alors d'un an et demi, confiée dépuis à une famille d'accueil, souffre de séquelles très importantes, notamment un fort retard de développement irrémédiable. Ce qui a mobilisé plusieurs associations qui demandaient ce renvoi de sa maman devant les assises.

20 ans de réclusion criminelle

Le procureur de Brive a requis le renvoi de la mère devant la cour d'assises de la Corrèze pour le crime de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de 15 ans par ascendant. Pour cela, la mère encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Cette dernière pourrait comparaître en même temps pour les délits de privation de soin et dissimulation à l'état civil. C'est maintenant au juge d'instruction du pôle de Limoges de prendre la décision. En revanche le procureur demande un non-lieu pour le père de Séréna en l'absence d'éléments prouvant qu'il connaissait l'existence de sa petite fille.