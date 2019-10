Affaire du bébé dans le coffre : la mère de Serena jugée en appel devant les assises de la Haute-Vienne

Limoges, France

La cour d'assises de la Haute-Vienne se penche à partir de ce lundi sur l'affaire dite du "bébé dans le coffre", pour laquelle Rosa Da Cruz a été condamnée à cinq ans de prison dont deux ans ferme par la cour d'assises de Tulle, en novembre 2018. Cette mère de famille de Brignac-la-Plaine, en Corrèze, est rejugée pour avoir caché la naissance et l'existence de la petite Serena durant presque deux ans et pour "violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente" à la fillette. Ce nouveau procès découle de l'appel formulé par le parquet général qui trouvait le verdict trop clément.

Une famille qui ne se doutait de rien

A partir de ce lundi, et durant une semaine et demi, Rosa Da Cruz va donc à nouveau devoir s'exprimer sur ce huis-clos dramatique qui a pris fin en octobre 2013. La fillette est alors découverte dans le coffre de sa voiture par un garagiste de Terrasson, en Dordogne. Il trouve Serena nue, au milieu d'excréments et de larves d'insectes, à un tel stade de dénutrition que tout le monde la prend pour un bébé au départ. En réalité, la fillette a presque deux ans et a vécu jusque là entre ce coffre et le sous-sol de la maison familiale de Brignac-la-Plaine, où elle est née sans que personne ne s'en aperçoive. Ni son père, qui a fait l'objet d'un non-lieu lors de l'enquête, ni les trois autres enfants du couple n'ont soupçonné la grossesse de Rosa Da Cruz. Et après la naissance, qu'elle a gardée secrète, ils n'ont jamais entendu pleurer le bébé.

Les questions de déni de grossesse et d'enfant au cœur des débats

Au cours de son premier procès, en novembre 2018, la mère de Serena a reconnu qu'elle ne pensait pas toujours à la nourrir ou la laver. Pour sa défense, son avocate a fait appel à plusieurs experts qui ont mis en avant un déni de grossesse, suivi d'un déni d'enfant. Elle avait d'ailleurs plaidé la relaxe mais n'a pas été suivie par la cour d'assises de la Corrèze. En face, les avocats des parties civiles n'ont jamais cru à cette thèse.

Lors de ce nouveau procès qui se tient cette fois devant la cour d'assises de la Haute-Vienne, les parties civiles vont de nouveau insister sur les séquelles irréversibles dont souffre la fillette. Le manque de nourriture, de soins et de stimulation ont en effet eu de lourdes conséquences sur son développement selon les expertises.

Depuis, Serena a rattrapé une partie de son retard sur le plan moteur, mais sur le plan cérébral elle souffrira d'un handicap à vie. Ainsi, la fillette sait désormais marcher, courir et faire du vélo. Elle est également scolarisée, mais dans un institut médico éducatif et pas en CE2, comme les enfants de son âge. Et quand elle joue, c'est encore avec des cubes de bébé alors qu'elle va fêter ses 8 ans à la fin du mois de novembre.

Le procès doit durer jusqu'au 16 octobre devant la cour d'assises de la Haute-Vienne. Rosa Da Cruz n'aura que quelques centaines de mètres à parcourir pour y assister, mais sous bonne escorte puisqu'elle viendra de sa cellule de la maison de Limoges, où elle est incarcérée depuis novembre 2018. Elle avait formulé une demande de remise en liberté qui a été rejetée début 2019.