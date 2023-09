Affaire du bébé secoué de Soues : Annye, la nounou, continue de nier

Une affaire de bébé secoué est jugée par la cour d'assises à Pau. Il s'agit du procès en appel du nounou de Soues. Lors du premier proces à Tarbes en février 2021, cette femme de 61 ans a été condamnée à 7 ans de prison. Elle a fait appel de ce jugement et ce second procès a débuté ce mardi matin.

Les faits remontent au 29 novembre 2013. Ce jour le petit Sasha, quatre mois et trois semaines, a été admis à l'hopital de Tarbes et il est décédé des conséquences du syndrome des bébés secoués.

Annye continue de nier

Annye est seule dans cette salle d'audience. Comme elle est seule dans ce dossier. Parce qu'elle continue de clamer son innoncence. Elle maintient qu'elle n'a fait aucun mal à Sasha. Qu'elle l'a couché quand sa mère l'a déposé. et qu'il était "comme une poupée de chiffon", c'est son expression, quand elle décrit sont état quand elle est venue dans la chambre lui amener un biberon deux heures plus tard. Elle a appelé les pompiers tout de suite, prévenu la maman. Voilà ce qu'elle va dire encore une fois pendant ce procés. Malgré les avis d'experts qui ont témoigné ce lundi.

Les certitudes du légiste

Sasha a été secoué violemment. Le médecin légiste est formel devant la cour. Il explique que son état s'est forcément détérioré tout de suite après le secouement. C'est ce que le médecin légiste veut dire quand il dit qu'il n'y pas "d'intervale libre". Annye continue de dire que le bébé lui a semblé endormi à son arrivée. L'expert dit que Sasha a subi un secouement "conséquent". D'une grande violence. Ca ne peut pas être une maladresse parce qu'on a mal tenu sa tête. Annye est seule dans ce dossier comme elle était la seule adulte en compagnie de Sasha, chez elle, ce matin là.

Le procès doit durer encore deux jours. Le verdict est attendu ce jeudi en fin de journée.