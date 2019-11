Affaire du bébé secoué : la cour d'assises de la Vienne se penche sur la personnalité de l'accusée

Poitiers, France

A Poitiers, première journée d'audience dans l'affaire du bébé secoué devant les Assises de la Vienne. Une Poitevine de 40 ans comparait depuis ce jeudi matin devant la cour pour avoir secoué son bébé en 2008. L'enfant est aujourd'hui polyhandicapé.

A la barre, les experts confirment le syndrome de bébé secoué

Dans l'après-midi, les jurés ont entendu les enquêteurs et les médecins experts dans ce dossier. Pour ces derniers, aucun doute ! le fils de l'accusée souffre bien du syndrome du bébé secoué. La mère, elle, s'enferme dans le déni. Même si elle reconnaît avoir secoué son nourrisson ce soir-là, pour elle, c'est un accident de poussette qui a tout provoqué.

La personnalité de l'accusée au cœur des débats

Cette maman a mis du temps à reconnaître les faits. Et ce jeudi matin, c'est sa personnalité qui était au coeur des débats. La Poitevine, décrite comme gentille et naïve, est présentée comme une maman aimante par des proches, mais issue d'un milieu social très dégradé avec un père alcoolique et violent. Cette femme replonge dans un environnement toxique lorsqu'elle se met en ménage avec son compagnon. Malgré les violences répétées, elle s'accroche à cette vie. Jusqu'à ce qu'il la quitte avant même la naissance de son deuxième bébé. Vu son incapacité à assumer seule ses enfants, elle est vite prise en charge par des professionnels, soutenue par sa mère et sa belle sœur. C'est d'ailleurs chez cette dernière, une nuit d'août 2008 que se noue le drame. Lorenzo, son dernier né est secoué. Onze ans plus tard, l'enfant est polyhandicapé : aveugle, il ne parle pas, ne marche pas, et fait régulièrement des crises d'épilepsie.