Exposition au cadmium : les anciens salariés de la Saft à Nersac finalement déboutés

La Cour d'Appel de Bordeaux a décidé de ne pas condamner la direction de la Saft, l'usine de batteries installée à Nersac près d'Angoulême. 48 anciens salariés estiment avoir subi un danger mortel pendant toute leur carrière à cause du cadmium, ce métal cancérigène utilisé dans la fabrication des batteries. La Cour d'Appel de Bordeaux a décidé, il y a quelques jours, de débouter ces salariés, qui se sont constitués parties civiles. On ne l'apprend que ce mardi 19 avril.

Un long feuilleton judiciaire

En première instance, devant le tribunal d'Angoulême, les anciens salariés avaient obtenu la condamnation des dirigeants, qui avaient ensuite fait appel. En mars 2018, ils ont été déboutés une première fois lors du premier procès en appel à Bordeaux. La Cour de cassation a cassé cette décision en novembre 2019. Lors de l'audience du deuxième procès en appel, début janvier, les parties civiles demandaient toujours la même chose : la condamnation des dirigeants, et la reconnaissance de la maladie professionnelle liée au cadmium. Ils ont donc été déboutés. Les anciens salariés déboutés doivent en discuter prochainement avec leurs avocats.

La justice, de nos jours, c'est une justice des riches

"On voit bien que de nos jours, la justice, c'est une justice des riches", a réagi ce mardi Gérard Quélard, délégué syndical Sud de la Saft, lui-même ancien salarié. "Nous, les pauvres, les ouvriers, on voit bien que tout ce qu'on a à faire, c'est accepter ce qu'on nous donne et puis crever, quelles que soient les conditions de travail."