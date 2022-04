Affaire du "challenge marginaux" à Auxerre, la municipalité lance une enquête interne

Il aura donc fallu attendre cinq jours avant d'avoir une réaction officielle de la municipalité d'Auxerre à l'affaire du "challenge marginaux" de la police municipale. Une réaction, sous forme de communiqué , publiée sur la page Facebook de la ville d'Auxerre. Voici ce communiqué:

"Conformément à nos engagements en matière de communication, nous n’avons pas souhaité réagir à chaud sur l’affaire dite du « challenge marginaux ». Le centre-ville d’Auxerre fait face à un problème récurrent et ancien de mendicité agressive, fréquemment liée à l’alcool : encore récemment, des agressions verbales et physiques ont été signalées. Le Maire et l’équipe municipale cherchent en permanence des solutions pour améliorer la qualité de vie et la tranquillité de nos concitoyens, en plus des actions prises dans le cadre de l’action sociale auprès de ce public spécifique.

C’est dans ce contexte qu’une initiative individuelle, dite du « challenge », inappropriée et contraire aux valeurs que nous défendons, a été prise sans répondre à une demande de la hiérarchie. Sans attendre une éventuelle suite judiciaire, le Maire et l’équipe municipale, conformément aux règles et statuts de la fonction publique, ont souhaité diligenter une enquête interne. En parallèle, un rappel des règles déontologiques a été réalisé auprès des agents.

Le Maire ainsi que les élus de la majorité municipale tiennent à apporter tout leur soutien et leur confiance aux agents de la Police municipale qui assurent une mission ô combien difficile au quotidien."

Le Maire et les élus de la majorité municipale