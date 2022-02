Affaire du château de la Rochepot : le procès à Nancy pour blanchiment renvoyé

Le procès pour blanchiment dans l'affaire du rachat du château de la Rochepot en Côte d'Or a été renvoyé par le tribunal correctionnel de Nancy ce lundi. La mise en examen de l'une des prévenues n'avait pas été faite dans les formes et le tribunal a estimé qu'il fallait l'intégralité des prévenus.

Pas de procès dans l'immédiat dans l'affaire du château de la Rochepot en Côte-d'Or. Le tribunal judiciaire de Nancy devait juger sept prévenus pour blanchiment notamment. Des prévenus originaires d'Europe de l'Est qui devaient être jugés pour avoir blanchi de l'argent issu d'une escroquerie en rachetant le château de la Rochepot en Côte-d'Or en 2015, un édifice du 12e siècle, propriété des descendants de l'ancien président français Sadi Carnot. La juridiction interrégionale spécialisée de Nancy a considéré que la mise en examen de l'une des prévenus, Irina Malinosvka, absente, n'avait pas été réalisée dans les règles et que son absence ne permettait pas la tenue du procès. L'audience a été renvoyée.

Une bonne chose pour Me Jean-Philippe Morel, avocat de l'un des prévenus même si le temps joue contre le château : "un dossier comme ça ne peut pas être saucissonné. Madame Malinovska avait un rôle essentiel dans les opérations de blanchiment [...] mais le seul regret que l'on peut avoir c'est que cela bloque la reprise d'exploitation du château qui est attendue par les habitants et le tissu économique de Côte-d'Or".

Un prévenu déclaré mort en Ukraine et ressuscité en France

Cette affaire, c'est celle d'une escroquerie présumée et d'un blanchiment d'argent à travers le château avec au coeur des investigations, Dmitry Malinovsky, un Ukrainien de bientôt 40 ans. Un homme au physique banal, châtain foncé, de fines lunette sur le nez qui avait préparé précisément son procès, tenant sur ses genoux des notes passées au surligneur. Malinovsky déclaré mort, certificat de décès et urne funéraire à l'appui, avant de réapparaître châtelain menant grande vie en Côte-d'Or sous une fausse identité. Un homme interpellé par les gendarmes en octobre 2018. Autour de lui dans le dossier, plusieurs femmes, sa mère âgée de 70 ans absente, des compagnes, des associées, des quadragénaires qui avaient soigné leur apparence pour ce premier jour de procès.

Un groupe poursuivi pour avoir utilisé et blanchi via des sociétés écrans une partie des 13 millions d'euros qui auraient été escroqués à une société de négoce d'engrais. Des accusations balayées par Dmitry Malinovsky qui se dit victime de manipulations dans cette affaire. Selon son avocat Maître Benoît Diry, il est en capacité de prouver l'origine licite des fonds. Malinovsky qui devra encore patienter avant de donner sa vision d'un dossier digne d'un roman d'espionnage. Une enquête qui n'aurait peut-être jamais eu lieu sans les révélations du Bien Public en 2017 (article payant) faisant état de nombreuses factures non payées à des prestataires par les nouveaux propriétaires du château, acquis en 2015.