Affaire du chauffeur de bus de Bayonne : reconstitution judiciaire du meurtre au mois de juin prochain

Le magistrat instructeur en charge du délicat dossier du meurtre du chauffeur de bus bayonnais Philippe Monguillot, va organiser une reconstitution judiciaire au mois de juin 2021. L’opération aura lieu sur les lieux du drame, l'un des quatre dimanches du mois en question. L'objectif est de déterminer les responsabilités précises des protagonistes de l'agression, et l’enchaînement des événements qui ont coûté la vie au chauffeur dans l'exercice de sa profession. Les faits se sont déroulés le 5 juillet 2020 à un arrêt de bus. Philippe Monguillot est mort des suites de ses blessures le 10 juillet. Il avait 58 ans.

Quatre hommes mis en examen

Cette reconstitution aura lieu moins d'un an après l'agression mortelle. Un délai très rapide qui témoigne de l'importance de l'affaire aux yeux de la justice. Elle aura lieu à la station de bus Balishon, où les faits se sont déroulés et dans un contexte qui se rapproche le plus de celui de la journée du drame. C'est le principe d'une telle reconstitution organisée par la Justice. Quatre hommes ont été mis en examen dans ce dossier, dont deux pour homicide volontaire. Les deux autres sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger, et ont été remis en liberté. L'un d'eux condamné par la suite pour des faits de violences est retourné derrière les barreaux.