Indre-et-Loire, France

Le dossier d'instruction de l'affaire Dizier s'épaissit. Sur France Bleu Touraine, on évoque régulièrement ce scandale de pédophilie qui a éclaté il y a quatre mois et demi au sein du conservatoire de Tours, en l'occurrence ce chef de chœur poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs. Ce que l'on a su dès que l'affaire a éclaté, c'est que les viols auraient été commis lors de week-ends à Paris. Pierre-Marie Dizier emmenait alors avec lui certains enfants méritants qu'il repérait lors de ses cours au conservatoire sous prétexte de leur faire découvrir des lieux prestigieux, comme l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille. Mais ce que l'on apprend aujourd'hui est d'une toute autre ampleur, notamment quand on s'intéresse à la personnalité du pédophile présumé.

"Un manipulateur né" - L'un des avocats de familles de victimes

Le pédophile présumé se serait servi de sa fonction au conservatoire de Tours comme d'une "accroche" dit l'un des avocats de familles de victimes, "un moyen d'être en contact avec un vivier" d'enfants. Il apparaît en effet que c'est au sein même du conservatoire que Pierre-Marie Dizier repérait ses victimes. D'ailleurs au moins de deux de ces enfants auraient subi des attouchements dans une salle de classe, porte fermée à clé, à l'occasion d'une pause par exemple. Il proposait ensuite à ses victimes des week-ends à Paris donc, mais également des voyages à la Réunion, sous prétexte là aussi de travaux sur le chant. Deux enfants auraient ainsi subi des viols lors d'au moins deux de ces voyages, des séjours que le chef de chœur organisait en toute discrétion pour des élèves qu'il présentait comme très méritants à leur famille.

à lire Pédophilie au Conservatoire de Tours : une plainte avait été classée sans suite avant la mise en examen de février 2018

Un financement qui pose question

Et c'est d'ailleurs cette multiplication des voyages qui interrogent les enquêteurs. Comment Pierre-Marie Dizier pouvait-il financer tout cela, quand on sait que lors des week-ends à Paris notamment, les familles n'avaient rien à débourser et que le pédophile présumé prenait tout à sa charge, même des places de concert de plusieurs centaines d'euros? Lors d'une perquisition, la police s'est rendue compte qu'il se faisait envoyer du courrier personnel au conservatoire. Notamment des documents relatifs à des prêts contractés, des sortes de crédits à la consommation. Concernant cet envoi de courrier personnel au conservatoire, le directeur de l'institution lui en aurait d'ailleurs fait la remontrance à plusieurs reprises.

à lire Affaire de pédophilie au conservatoire de Tours : les parents alternent entre incompréhension et colère

Sept plaintes figurent pour l'instant dans le dossier d'instruction. Mais d'autres devraient bientôt y être versées.