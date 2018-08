Montbray, France

Ce sont des voisins qui avaient donné l'alerte mercredi 15 août. Inquiets de ne plus voir le couple d'octogénaire, ils avaient décidé d'aller frapper à la porte de leur maison. Mais à leur arrivée le mari, paniqué, s'était précipité à l'étage. Et comme il refusait de redescendre et de leur donner des explications. Les voisins avaient appelé les pompiers. Sur place ces derniers avaient alors découvert dans la baignoire de la salle de bain un corps enroulé dans un tapis. Le mari avait expliqué que sa femme était morte accidentellement il y a déjà deux mois.

L'autopsie n'a rien révélé en début de semaine mais après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours le mari a pu être entendu. Les enquêteurs s'orientent vers la piste de la mort naturelle. En revanche il n'explique pas pourquoi il a gardé le corps de sa femme à ses côtés.

Le couple en retraite, n'est pas originaire de la commune et n'a pas de famille à proximité. Lui comme elle avait très peu de contacts à Montbray, ce petit village de 350 habitants près de Villedieu les Poêles.