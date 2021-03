Affaire du crassier d'ArcelorMittal Florange : Karim Ben Ali attend toujours une nouvelle enquête

Après l'annulation des poursuites contre ArcelorMittal Florange suite à l'affaire du crassier, le lanceur d'alerte et son avocat demandent l'ouverture d'une enquête concernant les préjudices qu'il dit avoir subi. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée il y a déjà 6 mois.

Le lanceur d'alerte Karim Ben Ali et son avocat Vincent Brengarth

Dans l'affaire du crassier d'ArcelorMittal Florange, le lanceur d'alerte Karim Ben Ali ne veut pas en rester là. Le 11 mars dernier, la cour d'appel de Metz a déclaré l'action publique éteinte à l'encontre du géant de l'acier, qui était poursuivi pour gestion irrégulière des déchets après les dénonciations de Karim Ben Ali, dans une vidéo publiée par France Bleu Lorraine en juillet 2017. La justice a mis en avant la fusion de deux entités du groupe sidérurgique pour justifier cette décision.

Dans cette affaire, le groupe sidérurgique n'a pas été condamné. Au-delà de cet abandon de poursuites qui le choque, l'avocat de l'ancien chauffeur intérimaire attend toujours que la justice ouvre une enquête pour mise en danger et atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne. Après avoir respiré les fumées de ses déversements dans le crassier, Karim Ben Ali s'était plaint de problèmes olfactifs et oculaires, mais aussi d'un contre-coup psychologique après ses révélations. "Il n'arrive pas à retrouver du travail, il reste traumatisé par la manière dont il a été traité", explique l'avocat de Karim Ben Ali, Vincent Brengarth

Cela fait 6 mois, depuis septembre 2020, que cette plainte avec constitution de partie civile a été déposée. Et Me Vincent Brengarth s'impatiente : "L'enquête n'a toujours pas été ouverte". Il souligne qu'"en dépit de sa situation précraire, Karim Ben Ali a porté l'affaire au nom de l'intérêt général mais il a aujourd'hui le sentiment que la justice n'a pas suivi et que son statut de victime n'a jamais été reconnu".

Vincent Brengarth, l'avocat de Karim Ben Ali Copier

