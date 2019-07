Arbitrage Adidas-Crédit Lyonnais : Bernard Tapie relaxé pour escroquerie

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé mardi Bernard Tapie, jugé au printemps pour "escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage Adidas-Crédit Lyonnais controversé qui lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008 et qui a été annulé au civil pour "fraude".

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Bernard Tapie ce mardi, plus de dix ans après l'arbitrage controversé ayant octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais.

Le parquet avait requis cinq ans de prison ferme à l'encontre de Bernard Tapie poursuivi pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics".

Pour le tribunal, "aucun élément du dossier ne permet d'affirmer" que cette sentence "ait été surprise par la fraude".

L'homme d'affaires était soupçonné d'avoir "truqué" l'arbitrage controversé qui lui a octroyé 403 millions d'euros en 2008 pour solder le litige qui l'opposait au Crédit lyonnais, son banquier historique, autour de la revente d'Adidas. Cette décision a déjà été définitivement annulée au civil pour "fraude" en 2015 et Bernard Tapie condamné à restituer les millions perçus. Le montant exact et les délais de remboursement sont encore débattus.

Tapie absent au jugement

Atteint d'un double cancer de l’œsophage et de l'estomac, Bernard Tapie, 76 ans, n'était pas présent ce mardi au tribunal correctionnel car il devait suivre une séance de chimiothérapie. L'homme d'affaires a déjà été incarcéré cinq mois en 1997 et condamné à six reprises pour "corruption", "fraude fiscale" ou encore "abus de biens sociaux".

Stéphane Richard également relaxé

Le tribunal correctionnel de Paris a aussi relaxé le PDG d'Orange Stéphane Richard, qui était jugé pour "complicité d'escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait accordé à Bernard Tapie plus de 400 millions d'euros en 2008.

Une condamnation de Stéphane Richard, 57 ans, aurait compromis son avenir à la tête de l'opérateur de télécom. Le parquet avait requis à son encontre trois ans de prison dont 18 mois ferme, 100.000 euros d'amende et une interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans.

Quatre autres prévenus ont également été relaxés dans cette affaire.