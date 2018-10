Le procès de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé lui ayant permis de recevoir 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit lyonnais se tiendra à Paris du 11 mars au 5 avril, a appris mardi l'AFP auprès d'un avocat et d'une source judiciaire.

Le patron du groupe de médias La Provence et cinq autres protagonistes viennent d'être convoqués devant la 11e chambre du tribunal correctionnel pour quatre semaines d'audience très attendues.

Cinq co-prévenus

Bernard Tapie, 75 ans, qui a révélé en 2017 être atteint d'un cancer de l'estomac, a été condamné définitivement en mai 2017 à rembourser avec intérêts les 404 millions perçus il y a plus de dix ans. L'arbitrage rendu en 2008 avait été préalablement annulé au civil pour "fraude", en raison des liens de l'homme d'affaires avec l'un des juges-arbitres.

Les juges d'instruction ont ordonné en décembre 2017 que l'ancien patron de l'Olympique de Marseille soit jugé pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" dans ce contentieux tentaculaire qui occupe les prétoires depuis plus de 20 ans.

Comparaîtront à ses côtés le patron d'Orange Stéphane Richard, qui fut le directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde à l'époque des faits, et l'avocat de M. Tapie, Me Maurice Lantourne. Sont également renvoyés devant la justice : Pierre Estoup - l'un des trois arbitres ayant rendu l'arbitrage contesté - ainsi que François Rocchi et Bernard Scemama, anciens dirigeants respectivement du Consortium de réalisation (CDR) et de l'Établissement public de financement et de restructuration, deux entités chargées de gérer le passif du Crédit Lyonnais.

Ces cinq co-prévenus seront jugés pour "complicité de détournement de fonds publics" et pour "escroquerie", soit en tant qu'auteur, soit en tant que complice.