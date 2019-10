Affaire du dentiste de Châlette : l'ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret se porte partie civile

L'Ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret a décidé de se porter partie civile dans l'affaire du Docteur Stéphane Schoener : ce dentiste de Châlette-sur-Loing (près de Montargis), mis en examen et écroué pour viols et agressions sexuelles. Une quarantaine de plaintes ont été déposées.

Nouvel épisode dans l'enquête sur le dentiste de Châlette-sur-Loing, mis en examen et écroué en mai pour viols et agressions sexuelles : l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Loiret a décidé de se porter à son tour partie civile dans cette affaire, auprès du juge d'instruction. Comme l'ont déjà fait 14 femmes, sans compter la vingtaine de plaintes en cours d'analyse. L'Ordre a aussi ouvert une procédure disciplinaire.

"Il appartiendra aux juridictions ordinales et répressives saisies de se prononcer sur les faits, leurs qualifications et les sanctions éventuellement encourues", précise le président de l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes François Favre qui ajoute : "aucun commentaire ne sera apporté par le conseil de l'Ordre tant qu'il n'aura pas été statué par les instances compétentes."

Le Docteur Stéphane Schoener est accusé d'avoir abusé de jeunes filles lors de séances d'acupuncture qu'il proposait pour soulager les douleurs dentaires. Lors de la perquisition au cabinet dentaire de Châlette, les policiers ont découvert un système de caméra-espion, actionnable à distance, et à l'origine du millier de photos à caractère sexuel retrouvées sur l'ordinateur du praticien. Le dentiste reconnaît un certain goût pour le voyeurisme, mais nie tout geste déplacé, et a fortiori tout viol.