Les deux hommes étaient soupçonnés d'avoir escroqué plus de 150 personnalités de la politique en prenant l'identité du ministre afin de subtiliser des dizaines de milliers d'euros.

Affaire du "faux Le Drian" : deux hommes condamnés à 7 et 10 ans en appel à Paris

Pour la cour d'appel de Paris, il n'y a aucun doute. Les deux prévenus étaient bien les cerveaux d'une vaste escroquerie mise en œuvre entre 2015 et 2017.

La justice a condamné Anthony Lasarevitsch, 36 ans, à 7 ans de prison et Gilbert Chikli, 55 ans, à 10 ans de prison. Respectivement condamnés à 7 et 11 ans de prison en première instance, les deux hommes ont toujours nié avoir appartenu au "gang du faux Le Drian".

Au total, plus de 150 personnes comme le roi du Maroc, les patrons de Total et Vinci, l'archevêque de Paris notamment ont été contactées par un homme se présentant comme Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense .

Le "faux ministre" réclamait une aide financière pour des opérations secrètes de l'État français, promettant un remboursement immédiat.

Le système était bien rodé. Les deux prévenus utilisaient de faux mails, de faux documents et parfois même un masque en silicone. L'homme d'affaires turc Inan Kirac et l'Aga Khan, chef spirituel des ismaéliens, y ont laissé plus de 50 millions d'euros.

Le montant des dommages et intérêts s'élève à 44 millions et 10,6 millions d'euros pour les principales victimes.