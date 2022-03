Affaire du faux recruteur de téléréalité dans les Landes : les témoignages se multiplient

Le procès devait se tenir à Dax (Landes) le lundi 21 mars 2022, mais a finalement été renvoyé. Dans cette affaire 10 jeunes femmes ont porté plainte contre un jeune homme. Il est notamment reproché au jeune Landais de demander avec insistance des photos en sous-vêtement, voire dénudés, à des jeunes femmes en prétendant vouloir les faire entrer dans une émission de téléréalité. Les témoignages se multiplient en ce sens depuis la publication de notre premier article.

La parole se libère

A Dax, il est connu comme le loup blanc, pour organiser régulièrement des soirées avec des personnalités du monde de la téléréalité, et pour entrer en contact avec des très nombreuses filles depuis une dizaine d'année, d'après Sarah. (*) C'est dans un club de football de Dax qu'elle l'avait rencontré il y a 10 ans. Elle avait 16 ans. "On avait quasiment le même âge et à cette époque il se ventait déjà d'organiser des événements, d'être booker et qu'il pouvait faire de nous des stars. Il jouait beaucoup sur ça pour entrer en contact avec nous", se souvient-elle. "Il était menaçant, il voulait entrer dans les vestiaires des filles parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Il voulait nous prendre en photo nues, ou en string. Il disait que c'était plus valorisant pour nous emmener en booking."

Plus tard, Sarah quitte le club sportif, mais raconte continuer à recevoir des messages du même homme. "Il me demandait de faire des shootings en sous-vêtement pour me faire entrer dans l'émission Les Marseillais. Moi ça ne m'intéressait pas. Mais ça ne l'empêchait pas de continuer à négocier, il ne s'arrêtait pas."

C'était à chaque fois du chantage, des photos à caractère sexuelles qu'il souhaitait obtenir

D'autre témoignages similaires nous sommes parvenus, décrivant le même mode d'action. Julien (*) connait d'ailleurs l'une des victimes, qui a porté plainte contre lui, et a suivi de très près l'affaire. "C'était à chaque fois du chantage, des photos à caractère sexuelles qu'il souhaitait obtenir. Demander des photos pourquoi pas. Mais là il menaçait de publier les photos sur les réseaux sociaux si elle n'envoyait pas d'autres photos, si elle ne donnait pas d'argent", détaille-t-il. "Il demandait même à des filles en couple."

Julien s'est d'ailleurs aussi fait manipulé personnellement par le prévenu. "A première vue c'est quelqu'un de très gentil. Mais il est très dangereux. Je devais venir à l'un de ses évènements avec une association. Il ne nous a jamais payé, jamais dit merci. Il n'a payé personne dans la soirée. Je pense que le but de ces soirées était d'approcher d'autres filles et de les manipuler", explique-t-il. De la même façon, plusieurs témoignages parlent d'escroquerie lors de soirées qu'il organisait.

L'homme nie les faits

Contacté par la rédaction, il nie les faits qui lui sont reprochés et n'exclue pas de s'expliquer publiquement sur un plateau de télévision, comme Touche Pas à Mon Poste (C8). Depuis la publication de notre article, il explique recevoir des menaces de mort par message. "Je n'ouvre plus mes réseaux sociaux", nous a-t-il confié.

Le jeune homme devra répondre d'escroquerie, de chantage, et de diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images a caractère sexuel et obtenu avec son consentement, devant le tribunal de Dax, au mois de septembre. Il est également poursuivi par Banijay Production, la boîte de production de plusieurs émission de téléréalité, pour usurpation d'identité. Banijay Production explique n'avoir jamais collaboré avec cette homme.

(*) Les prénoms ont été modifiés