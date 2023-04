Affaire du "frigo" : le maire de Toulon, Hubert Falco, est arrivé devant la justice

Hubert Falco devant la justice à partir de ce mardi et pour quatre jours. Le maire de Toulon comparaît avec Marc Giraud, l’ancien président du Conseil départemental, devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour recel et détournements de fonds publics. Un jugement dans l'affaire dite "du frigo de Falco", révélée en octobre 2019 par Le Canard Enchaîné. Il est notamment reproché au maire d'avoir mangé gratuitement à la cantine du Conseil départemental entre 2015 et 2018, alors qu'il n'en était plus le président depuis 2002.

Des repas dans le frigo et des frais de pressing

L’audience, qui déroule à la Caserne du Muy, se penchera aussi sur la préparation de repas par les cuisiniers de la collectivité pour le domicile du maire de Toulon, la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur ou encore des frais de pressing. Des avantages qui s’élèveraient en tout à 1.500€ par mois.

Hubert Falco ne s’est exprimé publiquement qu’une seule fois sur ce dossier : en 2019, au lendemain d’un premier article du Canard Enchaîné. Ce jour-là, il a reconnu avoir déjeuner, comme les textes l’y autorisent selon lui, à la cafétéria du département, au milieu des agents. Depuis, l’élu est très discret sur la question et s’agace facilement quand les journalistes abordent le dossier.

Les avocats dénoncent une manipulation

Pour les avocats des deux élus, cette affaire dite du "frigo" est une manipulation et un complot politique qui reposerait, selon eux, sur des faux. Maitre Thierry Fradet, l'avocat du maire, promet des révélations dès ce mardi matin. Dans ce dossier, trois cadres dont deux chefs de service du Conseil départemental ont déjà été condamnés à 10.000 € d’amende avec sursis. Ils ont plaidé coupables, ont reconnu avoir signé des documents et donc validé des frais pour Hubert Falco avec de l’argent public.

Sur sa page Tweeter, l'élu se défend : "Après de longues années de vie publique régulièrement contrôlée, comme le veut la règle en matière de gestion des collectivités, par des enquêtes et rapports divers, jamais un emploi abusif d’argent public de ma part n’a été relevé."

Hubert Falco, 76 ans, encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement et une amende de 1.000.000 €. La justice peut aussi le condamner à une peine d’inégalité. Le procès doit durer jusqu'à ce vendredi. Une vingtaine de témoins et d'experts sont cités à comparaître par la défense.