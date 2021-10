Affaire du "grêlé" : l'ex-gendarme retrouvé mort est bien le tueur en série recherché depuis 35 ans

C'était l'un des plus vieux "cold cases" qui dormait dans les tiroirs de la "crim": l'homme qui a été retrouvé mort au Grau-du-Roi dans le Gard est bien le "Grêlé", un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980, a indiqué le parquet de Paris jeudi soir.

Depuis trente-cinq ans, les enquêteurs étaient sur la trace de cet homme au visage grêlé soupçonné de six viols et quatre meurtres commis entre 1986 et 1994. Il est notamment soupçonné d'avoir tué et violé la petite Cécile, 11 ans, retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble dans le XIXe arrondissement de Paris en mai 1986, et d'avoir étranglé un couple dans le quartier du Marais en 1987. Ce dossier était l'une des affaires non élucidées les plus anciennes du "36 quai des Orfèvres", la police judiciaire parisienne. Les éléments recueillis au cours de l'instruction ont permis d'orienter les investigations vers un suspect non identifié qui aurait pu exercer la profession de gendarme au moment des faits et ont permis d'isoler un profil ADN.

Confirmation des analyses ADN

Le magistrat instructeur avait convoqué quelques 750 gendarmes en poste en région parisienne à l'époque des faits. L'un d'entre eux, un homme de 59 ans, domicilié dans le Sud de la France, convoqué le 24 septembre pour une audition le 29 septembre, a été déclaré disparu par son épouse le 27 et retrouvé mort le 29 au Grau-du-Roi. Ce dernier était un ancien gendarme, devenu policier et désormais à la retraite. Son ADN s'est avéré correspondre au profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime, a conclu la procureure.

François V. aurait mis fin à ses jours dans un appartement de location du Grau-du-Roi, une station balnéaire proche de Montpellier, où il a laissé une lettre d'aveux.

Il se sentait recherché par la police

Selon plusieurs médias, le père de famille affirme dans cette lettre d'aveux qu'il se sentait recherché par la police. Il y évoquerait également "des pulsions passées" mais qu'il s'était "pris en main" et n'aurait "rien fait depuis 1997", tout en avouant les meurtres sans donner les noms de victimes ni les circonstances. En 1986, après l'homicide de la petite Cécile, un portrait robot avait été largement diffusé dans les médias, représentant un homme âgé de 25 ans environ, mesurant 1,80 m avec des cheveux châtains, une peau grêlée sur le visage à cause de traces d'acné.

En plus de la petite Cécile et du couple étranglé à Paris, il est également soupçonné d'un quatrième meurtre, celui de Karine Leroy, 19 ans, disparue en juin 1994 à Meaux, selon le journal Le Parisien. Une liste de six viols commis entre 1986 et 1994 lui est aussi imputée.