Affaire du jeune homme agressé dans un TER à Brumath : un syndicat met la SNCF en cause

A Strasbourg, la CGT cheminot met en cause la SNCF, après l'agression à l'arme blanche ce dimanche dans un train sur la ligne Strasbourg-Saverne à Brumath. Selon le syndicat, il n'y avait pas de contrôleur dans le TER, la prise en charge aurait pu être plus rapide.

La Fédération CGT des cheminots de Strasbourg accuse la SNCF de négligence après l'agression d'un homme dans un TER ce dimanche. Le jeune homme de 21 ans a été blessé par arme blanche à Brumath sur la ligne Strasbourg-Saverne. Selon le syndicat, il n'y avait pas de contrôleur dans le train : le conducteur était le seul représentant de la SNCF à bord.

Un seul salarié de la SNCF, c'est insuffisant pour assurer la sécurité des voyageurs assure Arnaud Feltmann, secrétaire communication du secteur fédéral des cheminots CGT Strasbourg, il faut être deux minimum :

La prise en charge peut être plus rapide car les deux collègues peuvent s'épauler et sont les mieux à même de réagir dans les situations d'urgence : ils peuvent prévenir pour stopper le trafic, alerter les secours plus rapidement... Les voyageurs et le conducteur ont dû gérer la situation seuls ce dimanche !