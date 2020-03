Affaire du lait contaminé : le PDG de Lactalis sans doute mis en examen dans les prochaines semaines

Et cette garde à vue s'était passé très discrètement. On ne l'appris d'ailleurs que le week-end dernier, une fuite dans l'instruction.

Mais le patron du leader mondial du lait n'en a pas fini avec les questions du juge chargé de l'enquête. En décembre, ce n'était qu'une partie de la garde à vue. Le magistrat reverra prochainement Emmanuel Besnier. Il a encore plein de questions à lui poser, le dossier est très technique. Une nouvelle audition qui débouchera en principe sur la mise en examen du PDG pour "blessures involontaires", "non-assistance à personne en danger", "tromperie sur la marchandise", les chefs d'accusation ne manquent pas.

Un procès Lactalis en 2021

Des centaines de plaintes ont été déposées. Des bébés, qui avaient consommé du lait fabriqué dans l'usine de Craon, étaient tombés malades fin 2017.

Les parents, pour leur part, souhaiteraient que ça aille plus vite. Cela dit, le calendrier s'accélère. Avant l'été, on en saura plus. L'instruction est sur le point d'aboutir. Le procès Lactalis pourrait même se dérouler dans le courant de l'an prochain.