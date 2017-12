Affaire du lait infantile contaminé : des pharmaciens manchois répondent à des parents inquiets

Du lait infantile retiré des rayons des supermarchés et des pharmacies depuis hier soir samedi. 12 lots qui pourraient être contaminés par des salmonelles. Soit 200 000 boites en France.

La direction générale de la santé a rappelé ce week-end 12 lots de lait infantile soupçonnés contenir de la salmonelle. Il est demandé aux parents d'être vigilants. Les autorités ont été alertées par des symptômes apparus chez une vingtaine de nourrissons dans 8 régions différentes dont la Normandie. Mais impossible de savoir précisément combien de bébés sont concernées et où exactement en Normandie. Les informations sont très floues depuis l'annonce des autorités sanitaires hier soir samedi .Informations rendues plus compliquées en raison du week-end. Ce que l'on sait c'est que dans 8 régions dont la nôtre sur la vingtaine de bébés de moins de 6 mois qui ont eu des symptômes apparentés à la gastro comme des vomissements, une diarrhée, de la fièvre... 13 de ces enfants ont consommé du lait 1er âge issu d’un même site de production en Mayenne, celui de Lactalis Du lait produit entre mi juillet et fin novembre. 3 sortes de boîtes sont visées : le lait picot sans lactose 350g, Pepti Junior 460 g et Milumel Bio 900g sans huile de palme. Du lait extrêmement courant dans les rayons des supermarchés et des pharmacies en Normandie. Gilles Travert tient la pharmacie de l'hôtel de ville à Tourlaville. Il était de garde ce week-end. Il a été prévenu par les autorités sanitaires par mail hier soir samedi et il s'est organisé "la première chose à faire c'est avoir sa boite quand on appelle la pharmacie pour lire le numéro de lot. Nous, on en avait 5 en stocks, on les a retiré. On a eu pas mal d'appels ce dimanche, des appels de parents pour avoir des informations. Pour l'instant ça se gère plutôt bien". Ce week-end d'autres pharmacies de garde dans la manche ont aussi eu des appels de parents angoissés. Si vous avez un doute ou que vous possédez un de ces lots incriminés, ne les utilisez pas même si les boites sont neuves.

Un numéro vert a été mis en place 0800 120 120. Vous pouvez appeler de 9h à 20h