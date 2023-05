Affaire du lingot d'or jeté dans un lac près de Toulouse : un an de prison avec sursis pour le voleur

L'affaire avait fait grand bruit mais els autorités avaient pris garde de ne dévoiler ni le nom de l'entreprise ni le lac en question. Mi février, un vigile travaillant pour une entreprise du Muretain (Haute-Garonne) cède à la tentation. Il vole un lingot d'or avant de s'en débarrasser, dit-il, dans un lac. Le quinquagénaire était jugé ce 16 mai au tribunal de Toulouse.

Le lingot toujours dans la nature

Dans son entreprise, sont récupérés toutes sortes de métaux précieux contenus dans les ordinateurs et les pots catalytiques. Ce peut être de l'or, de l'argent, du platine. Les matériaux sont ensuite transformés en lingots enfermés dans des coffres-forts.

L'agent de sécurité se procure le code, observe les allers et venues de ses collègues et prélève un lingot. Valeur : 55.000 euros. Très vite, la direction s'en aperçoit. Le vigile est rapidement montré du doigt et il reconnait aussitôt le vol en précisant qu'il a volé le précieux objet dans un lac au sud de Toulouse.

Officiellement, le lingot n'a jamais été retrouvé. Les recherches entreprises par les gendarmes n'ont en tous cas rien donné. Le vigile, qui a très vite exprimé ses remords et tenté de collaborer avec les enquêteurs, a été condamné à un an de prison avec sursis.