Affaire du Mediator : le procès en appel débute ce lundi pour 24 semaines

Le parquet de Paris avait fait appel quelques jours après la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 29 mars 2021 qui condamnait les laboratoires Servier à 2,7 millions d'euros d'amende et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à 303.000 euros d'amende.

Les deux entités avaient été reconnues coupables de "tromperie aggravée" et "d'homicides blessures involontaires" dans l'affaire du Mediator, un médicament tenu pour responsable de centaines de décès et l'un des pires scandales sanitaires français. Ils avaient en revanche été relaxés des délits d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché et d'escroquerie.

Des milliers de victimes

La firme pharmaceutique et son ancien numéro deux, Jean-Philippe Seta, condamné lui à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à 90.600 euros d'amende, seront donc jugés à nouveau à partir de ce lundi 9 janvier devant la cour d'appel de Paris. Ce procès en appel concerne 5.000 victimes dans ce dossier qui a une résonnance particulière à Gidy dans le Loiret , c'est dans cette commune que le Mediator a été fabriqué par Servier entre de 1976 à 2009.

Mis sur le marché en 1976 pour le traitement du diabète mais largement détourné comme coupe-faim, le Mediator a été prescrit à environ cinq millions de personnes et est à l'origine de graves lésions des valves cardiaques (valvulopathies) et d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), une pathologie rare et mortelle. Lanceuse d'alerte dans ce scandale, la pneumologue brestoise Irène Frachon avait mis en lumière dès 2007 le lien entre le médicament et ces pathologies. Sa commercialisation avait été finalement suspendue le 30 novembre 2009.

180 millions d'euros de dommages et intérêts

Après plus de 10 ans d'enquête, c'est un dossier hors-norme avec plus de 6.500 personnes qui s'étaient constituées parties civiles à l'occasion du procès pénal devant le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel comparaissaient 23 prévenus, 12 personnes physiques et 11 personnes morales, essentiellement pour "tromperie".

Environ 180 millions d'euros de dommages et intérêts ont été attribués aux victimes en réparation des préjudices subis, selon de premières estimations. Après des mois d'audiences, le parquet avait requis en juin 2020 8,2 millions d'amende contre les laboratoires Servier et 200.000 euros d'amende à l'encontre de l'Agence du médicament.

L'affaire du Mediator en cinq dates clés. © AFP - Laurence Saubadu/Riwan Marhic