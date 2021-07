Affaire du meurtre d'Adrien Perez : il n'y aura pas de second procès.

Il n'y aura donc pas de second procès pour le meurtre d'Adrien Perez, poignardé à la sortie de la boite de nuit le Phoenix, à Meylan, le 29 juillet 201

Maitre Ripert, l'avocat de Liam Djadouri, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour violences aggravées, avait pourtant dit, après le verdict, le 2 juillet dernier, qu'il ferait appel. Estimant que son client était innocent, il avait plaidé l'acquittement et n'acceptait pas cette peine, minime soit elle.

Maitre Ripert, l'avocat de Liam Djadouri, était prêt à aller en appel, pas son client © Radio France - Véronique Pueyo

Mais Liam Djadouri en a décidé autrement. Il a refusé d'aller en appel, voulant tourner la page et se consacrer à ses études.

De leur coté, les frères El Habib, condamnés à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels et violences aggravées, avaient dit, dès l'annonce du verdict, via leurs avocats, qu'ils ne feraient pas appel.

L'affaire est donc définitivement close.

Quant aux parties civiles, et notamment aux parents d'Adrien Perez, elles se disent soulagées, car un second procès aurait été une terrible épreuve pour elles.