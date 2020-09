Affaire du meurtre d'Adrien Perez : les trois mis en examen renvoyés aux Assises, pour un procès en 2021

L'ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises des trois mis en examen dans l'affaire du meurtre d'Adrien Perez pour homicide volontaire, tentative d'homicide et violences volontaires a été notifiée aux parties ce mardi.

La co-action des trois mis en examen retenue par la juge d'instruction.

Les deux frères El Habib, Yanis et Younès, sont, eux, en détention provisoire et le 3e mis en examen, Liam D. , est lui en liberté conditionnelle depuis le début, mais il est renvoyé pour les mêmes charges. Car la juge d'instruction a retenu ce que l'on appelle le principe de coaction. Un principe qui a fait jurisprudence depuis une autre affaire dramatique, celle de Kevin et Sofiane, en 2012, battus à mort par une bande de jeunes à Echirolles.

Une vidéo-surveillance qui montre un carnage humain -Maître Dreyfus

Un principe auquel Maître Denis Dreyfus, avocat des parents d'Adrien Perez, souscrit totalement. " La co-action, c'est l'action volontaire de plusieurs personnes, concomitante et qui se conjugue pour arriver au résultat. C'est-à-dire que si on est seul, il y a moins de dégâts. Si on est trois, le deuxième ou le troisième va aider celui qui frappe, va faire en sorte que la victime est moins en capacité de se défendre. Dans ce dossier, n'en déplaise à ceux qui s'opposent aux caméras de vidéo surveillance, dans ce dossier, on a une vidéo. Et on voit, comment, en moins d'une minute, on arrive à ce carnage humain."

Les avocats des frères El Habib font appel de la qualification

Il faut savoir que la défense a 10 jours pour faire appel, si elle le souhaite, devant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Grenoble. L'avocat de Yanis El Habib nous a dit qu'il allait faire appel, ainsi que l'avocat de Younes.

Ce dernier nous a expliqué qu'il faisait appel de la qualification d'homicide volontaire. "Pour nous " estime Maître Fort "Il s'agit de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce qui est souvent le cas dans des histoires de bagarre. Mon client n'avait pas l'intention de viser froidement un organe vital. _C'est un ballet tragique de plusieurs personnes qui se jettent les unes sur les autres_. La vidéo montre cela" conclut-il

Un procès en 2021

Mais Maître Dreyfus, est serein et espère un procès aux assises en 2021. " Moi je suis tout à fait satisfait de cette ordonnance. Et je suis serein quant à la façon dont ce procès va se présenter. Il ne faut pas oublier les parents d'Adrien qui ont dit à la juge que depuis la mort de leur fils, ils ne vivaient plus. Sa petite sœur, Marjorie, aussi, m'a raconté qu'elle croit entendre, parfois, le bruit de la clef de son frère dans la serrure de la maison familiale comme s'il allait rentrer, comme avant... Mais Adrien n'est plus là et il ne reste que des photos et des bougies. Nous verrons quel sens la Justice entend donner au respect de la vie humaine, dans un scène de coaction et de violence purement gratuite, qui malheureusement est récurrente dans notre société."

Dans ce dossier, il y a également, comme partie civile, Mathieu, l'ami d'Adrien qui a été gravement blessé et qui en a réchappé, ainsi que deux autres personnes, blessées lors de la scène de co-action.