Affaire du petit Tony à Reims : "J'ai hâte que ça se termine" dit le voisin à son troisième procès

Les traits fatigués, usé par cinq ans de combat judiciaire, le voisin du petit Tony, frappé à mort par son beau-père en 2016 à Reims , était jugé pour la troisième fois ce mardi 28 septembre pour "non dénonciation de mauvais traitements". Après deux procès ( et deux relaxes ), les juges de la Cour d'appel de Reims doivent à nouveau se prononcer sur la culpabilité ou non de ce trentenaire dans cette affaire. Le ministère public s'était pourvu en Cassation.

Les débats tournent rapidement autour du premier témoignage de Jonathan à la police, quelques heures après la découverte du corps du petit Tony. L'homme explique qu'il entendait régulièrement du bruit dans l'appartement du dessus, notamment des coups et des pleurs. Suffisamment pour prévenir, selon lui, le bailleur social.

Une condamnation mais sans peine, demande l'avocat général

"Est-ce que vous vous doutiez qu'il se passait quelque chose ?", demande la Présidente. "Oui, mais je n'avais pas de preuves." Comme beaucoup de personnes dans l'entourage du petit Tony, selon l'avocate de la défense. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul accusé.

Pour l'avocat général, Jonathan "avait connaissance du mauvais traitement. Il dit avoir entendu le beau-père (Loïc Vantal, condamné en appel à 20 ans de réclusion ), crier sur le petit car il avait fait pipi au lit. Ce sont des mauvais traitements." Les réquisitions portent donc sur une condamnation, mais avec dispense de peine. Un symbole.

Les derniers mots de ce procès reviennent à Jonathan : "J'ai hâte que ça se termine, dit-il. J'en ai marre, je n'en peux plus. Pourquoi un tel acharnement ? On essaie de me faire porter le poids de la culpabilité de la société."

Le délibéré sera rendu le mercredi 4 octobre.