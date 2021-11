Mort du petit Tony : 20 ans requis contre le beau-père, six ans contre la mère

L’avocat général a requis ce vendredi 20 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires contre Loïc Vantal, lors du procès en appel pour la mort en 2016 à Reims de son beau-fils Tony, âgé de 3 ans et demi. Six ans de prison ont été requis contre la mère Caroline Létoile.

Au dernier jour du procès en appel pour la mort du petit Tony, mort à Reims en 2016 à l'âge de 3 ans et demi, l’avocat général a rendu ses réquisitions ce vendredi 19 novembre. Vingt ans de réclusion criminelle ont été requis contre Loïc Vantal, le beau-père de la victime accusé de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec une peine de sûreté des deux tiers.

En première instance à Reims devant la Cour d'assises de la Marne, Loïc Vantal avait justement été condamné à 20 ans de réclusion. Mais le parquet général, qui en avait requis 30, avait fait appel de la décision.

Loic Vantal a compris, Caroline Létoile n'a pas compris - l'avocat général

Dans son réquisitoire ce vendredi, l'avocat général a justifié le fait de réclamer une peine moins lourde que celle requise il y a quelques mois : "Il y a peu de temps encore, j'estimais qu'il fallait plus que ça. Quand j'ai entendu Ployé (l'expert-psychologue) dire que Loïc Vantal ne racontait pas d'histoires quand il nous dit qu'il se considère comme une merde, je me suis dit que je ne pouvais pas demander 30 ans. Lui, il a compris. Caroline Létoile n'a pas compris".

6 ans de prison requis à l'encontre de la mère

À l’encontre de la mère du petit Tony Caroline Létoile, l’avocat général a requis ce vendredi matin six ans de prison pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger. C'est plus que la peine effectivement prononcée lors du premier procès en février 2021, où Caroline Létoile avait été condamnée à quatre ans de prison dont un an avec sursis.

Ses avocats avaient fait appel de la décision mais, lors du procès en appel qui s’est ouvert lundi à Charleville-Mézières, la mère a finalement jugé à la barre cette peine raisonnable. Tony est décédé en novembre 2016 à Reims après avoir été roué de coups. Les deux accusés reconnaissent les faits. Le verdict est attendu ce vendredi soir.