Affaire du policier violeur présumé à Toulouse : maintenant six victimes

Depuis 2019, un policier de Toulouse est mis en examen pour viol. Mais depuis la découverte des premiers faits, la liste des victimes s'est allongée. Elles sont désormais six femmes : toutes les six étaient venues déposer au commissariat de Toulouse Jolimont.

De nouvelles victimes découvertes grâce à un véritable travail de fourmi, méthodiquement, l'IGPN se penche sur le liste de toutes les femmes passées par le bureau de ce policier au deuxième étage du commissariat Jolimont. Elle recontacte par téléphone toutes celles au profil similaire des trois premières plaignantes à savoir la quarantaine, et en situation de fragilité et c'est comme ça que la police des polices découvre trois nouvelles victimes : trois femmes ayant subi une agression sexuelle.

Pendant une déposition

Le début du scénario est à chaque fois le même : le policier censé prendre la déposition de la femme fait le tour du bureau, passe ses bras autour d'elle l'embrasse dans le cou et finalement descend ses mains sur les fesses. L'une de ces trois femmes est défendue par maître Emmanuelle Franck. Elle explique pourquoi cette affaire a mis si longtemps à émerger : "Aucune des femmes n’a poussé la porte du commissariat pour dire "un de vos collègues, dans les étages, a abusé de moi". La première victime s’est exprimée deux ans après. Elle est entendue dans le cadre d’un dépôt de plainte. Elle fond en larmes. Les policiers lui demandent pourquoi, elle explique qu’elle a été violée il y a deux ans par un de leurs collègues. Et le travail de l’IGPN va permettre de retrouver six victimes : trois pour des faits de viols, trois pour des faits d’agressions sexuelles."

Procès en 2024 ?

Au final, les enquêteurs dénombrent aujourd’hui six victimes qui racontent des faits similaires. Chacune de ces six femmes pensait être seule dans son cas. Elles préféraient oublier les faits persuadées que personne ne les croirait. Le policier a été démis de ses fonctions, il n'exerce plus depuis 2019, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle, l'instruction est toujours en cours. Elle devrait être close avant la fin 2023 et un procès peut s'envisager en 2024.