Affaire du "prédateur des bois" : le suspect de 62 ans mis en examen et incarcéré

Un homme de 62 ans, soupçonné d'être "le prédateur des bois", l'auteur d'une série de viols commis entre 1998 et 2008 en région parisienne et en Charente-Maritime a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi. Il a été identifié et interpellé avec l'aide du FBI.

Un homme de 62 ans, soupçonné d'être "le prédateur des bois" mis en examen et placé en détention provisoire à cause de son ADN © Maxppp - Alexandre MARCHI Un homme de 62 ans, soupçonné de cinq viols sur des adolescentes commis entre décembre 1998 et juin 2008 en Charente-Maritime et dans la région parisienne, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi. Cet homme est soupçonné par les enquêteurs d'être "le prédateur des bois". ⓘ Publicité Il a été identifié et interpellé notamment avec le concours du FBI, le service d'investigations américain, grâce à l'analyse génétique réalisée à partir de spermatozoïdes retrouvés sur les cinq victimes, a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, chargé des investigations depuis 2016, "sollicitait le 25 août 2021 les autorités américaines par le biais d'une commission rogatoire internationale aux fins d'analyse génétique", détaille la procureure. "Le 24 octobre 2022, le FBI rendait son rapport dans lequel il parvenait à identifier des personnes pouvant être des ascendants de l'auteur des faits", précise Mme Beccuau. C'est ce rapport, "ainsi que les investigations menées à partir des éléments recueillis à l'époque des faits tenant notamment à la description de l'auteur et des véhicules utilisés pour transporter les victimes" qui ont abouti "à l'identification et à l'interpellation d'un homme de 62 ans à Courtry (Seine-et-Marne)", a relaté Laure Beccuau. Arrêté à cause de son ADN Il a été arrêté et placé en garde à vue mardi. Une comparaison de son ADN avec le profil génétique du suspect retrouvé sur les victimes a conclu à une correspondance. Il a été mis en examen ce jeudi pour "enlèvement et séquestration, viol commis sous la menace d'une arme, vol avec arme, agression sexuelle commise sous la menace d'une arme à l'égard de cinq victimes", selon la procureure de la République de Paris. Il a ensuite été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention., Il est soupçonné d'avoir enlevé, séquestré et violé, sous la menace d'une arme, cinq adolescentes âgées de 15 à 19 ans entre le 4 décembre 1998 et le 8 juin 2008. Deux d'entre elles ont également été volées. Ce sont notamment "des similitudes dans le mode opératoire (l'enlèvement dans une zone urbanisée, le transport dans une zone boisée isolée sous la menace d'une arme) et la découverte d'un ADN commun, extrait des spermatozoïdes détectés sur les cinq victimes" qui ont justifié la jonction, le 8 juin 2016, de plusieurs informations judiciaires ouvertes sur ces faits, précise Laure Beccuau. L'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), chargées des investigations, avait lancé en avril 2019 un appel à témoin pour retrouver ce suspect. Avec AFP.