Affaire du protoxyde d'azote : la boîte de nuit "Le Gold" de Montélimar fermée pour 6 mois

Le sous-préfet de Nyons a pris un arrêté de fermeture à l'encontre du Gold de Montélimar. Pour les 6 prochains mois, la boîte de nuit ne pourra donc pas ouvrir. Cette décision fait suite à l'affaire du protoxyde d'azote. En mai dernier, les policiers montiliens avaient été alertés par deux personnes, venues porter plainte pour des cas de piqures, que la boîte de nuit fournissait des bonbonnes de protoxyde d'azote aux clients. Une lourde sanction après deux années difficiles pour les boîtes de nuit, à cause des différentes fermetures liées au COVID-19.

Le sous-préfet pas convaincu par les explications de la gérante

Lors d'une perquisition, 286 cartouches avaient été découvertes dans l'établissement. Sauf que la loi n°2021-695 du 1er juin 2021 interdit la vente ou l'offre du protoxyde d'azote aux mineurs. "Les débits de boissons et les débits de tabac" (dont font partie les boîtes de nuit) ne peuvent pas non plus en fournir aux majeurs. La gérante de l'établissement avait alors fait l'objet d'une ordonnance pénale délictuelle.

En mai dernier, le sous-préfet avait fait parvenir un courrier à la gérante pour lui demander des explications. Selon la sous-préfecture, la gérante a décliné le rendez-vous proposé. La patronne du Gold a en revanche fait parvenir ses explications par écrits. Explications qui n'ont vraisemblablement pas convaincu le sous-préfet. La fermeture sera notifiée dans la journée de ce mardi par la police à la gérante de l'établissement. Des patrouilles seront mises en place pour veiller à la bonne fermeture de la boîte de nuit.

La patronne du Gold peut déposer un recours auprès de la sous-préfecture, du ministère de l'Intérieur ou du tribunal administratif de Grenoble pour tenter de suspendre cette fermeture administrative.