Affaire du Refuge de Montpellier : l'ex-président visé par une plainte pour viol, selon le magazine Têtu

Dans un article publié le 2 avril 2021 dans le magazine Têtu, une jeune homme témoigne contre Nicolas Noguier. Il raconte que le fondateur du Refuge l'aurait violé quand il était lui-même accompagné par la Fondation montpelliéraine qui vient en aide à des jeunes LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres). Il aurait déposé plainte le 16 mars dernier.

Dans le magazine, le jeune homosexuel, aujourd'hui âgé de 25 ans, raconte ce qu'il aurait vécu il y a huit ans. À l'époque, le jeune garçon est en détresse. Au Refuge, il se sent protégé. "Nicolas, c'était Mère Teresa, raconte-t-il dans le magazine. Il était toujours disponible alors que j'étais totalement abandonné."

Il parle ensuite de rapports sexuels non consentis, du poids du silence et du moment où on lui aurait suggéré de quitter l'association. Selon le magazine, l'enquête de Mediapart l'a convaincu de raconter cette partie de sa vie. Il n'est pas le seul puisque, avant lui, des anciens du Refuge ont déposé une plainte collective.

En décembre 2020, Mediapart a publié une enquête accablante sur le Refuge. Le média d'investigation parlait de "graves dysfonctionnements". Un audit interne a confirmé ces révélations. À la veille de la publication de ce rapport, le fondateur et président du Refuge, Nicolas Noguier, a démissionné. Il y a plus d'un mois, le Parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour agression et viol, sans préciser si ces mots s'écrivent au pluriel.

à lire aussi L'enquête de Médiapart qui accable la direction du Refuge

à lire aussi Le président du Refuge démissionne deux mois après les révélations de Médiapart