Affaire du tortionnaire d'Appoigny : Claude Dunand emporte avec lui ses secrets

Celui que l'on a appelé le tortionnaire d'Appoigny est décédé en juillet dernier à l'âge de 87 ans. Claude et Monique Dunand ont été condamné en novembre 1991 pour avoir séquestré et torturé dans le sous sol de leur pavillon au moins deux jeunes femmes dans les années 80.

C'est une des affaires criminelles qui a marqué le département de l'Yonne : celle des tortionnaires d'Appoigny. Dans son édition de mardi 5 octobre, l'Yonne Républicaine révèle le décès, cet été en Alsace, de Claude Dunand à l'âge de 87 ans.

Dans le pavillon qu'il occupait avec son épouse dans les années 80 a été mis au jour un réseau sadomasochiste. Des jeunes femmes se font piéger et séquestrer par Claude Dunand. Ce dernier propose à ses clients de torturer ses victimes pour des tarifs élevés dans sa cave. L'une des victimes réussit à s'échapper en 1983. Huguette raconte alors l'horreur aux policiers : les brûlures de cigarettes, au chalumeau , les viols et tortures de toutes sortes. Un jour, la jeune femme réussi à prendre la fuite en s'emparant de photos et de carnets d'adresses. Des carnets de clients qui disparaitront d'ailleurs étrangement du tribunal. La jeune victime se réfugie chez sa mère et c’est son médecin traitant qui prévient le procureur de la république, de l'époque René Meyer.

Claude et Monique Dunand sont inculpés et condamnés en 1991 pour commerce, proxénétisme, sadomasochisme et actes de barbaries sur ces jeunes femmes issues de la DASS. Lui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité mais sans période de sureté. Dix ans plus tard, Claude Dunand bénéficiera d'une remise en semi-liberté. Son épouse Monique est condamnée par la cour d'Assises de l'Yonne à cinq ans de prison. Lors du procès, un seul client a été identifié et condamné à six mois de prison ferme. Les autres sont encore aujourd'hui impunis. Claude Dunand n'a jamais révélé le nom de ces clients.