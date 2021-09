Le verdict est tombé dans l'affaire du tueur à la burqa. Six des sept hommes poursuivis sont reconnus coupables d'avoir participé de près ou de loin à la fusillade qui a fait un mort et sept blessés à Toulouse quartier Reynerie en 2017. Chose rare, deux condamnations à perpétuité ont été prononcées.

Affaire du tueur à la burqa : deux condamnés à perpétuité, une relaxe et de 8 à 25 ans pour les autres accusés

Les avocats de la défense, Mes Simon Cohen, Karim Bouguessa du barreau de Marseille, Hugues Vigier du barreau de Paris, Emmanuelle Franck et Alexandre Martin.

Ils étaient soupçonnés d'avoir terrorisé tout un quartier de Toulouse en tirant en rafales en pleine rue à la Reynerie l'été 2017, ils ont beau avoir nié pendant les deux semaines et demies de leur procès, la justice n'en relaxe qu'un et condamne les autres à de très lourdes peines : réclusion criminelle à perpétuité pour deux accusés, de 8 à 25 ans pour quatre autres.

Plusieurs condamnés font appel

Le premier chapitre judicaire de l'affaire du tueur à la burqa vient de se terminer, mais le premier chapitre seulement car plusieurs avocats de la défense font appel à l'instar de maître Karim Bouguessa du barreau de Marseille. Son client est condamné à la plus lourde des peines, la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Il est considéré par la cour comme le tireur, l'homme déguisé en femme sous une burqa et qui sort une kalachnikov d'une poussette et tire en rafales. Son avocat continue de dire qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire :

Incontestablement il paye les pots cassés, il paye pour un règlement de compte dont il n'est pas l'auteur"

Chose extrêmement rare pour un seul et même procès, il y a deux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le deuxième est considéré comme le commanditaire. Il est défendu par Mes Pierre Le Bonjour du barreau de Toulouse et Hugues Vigier du barreau de Paris. Ce dernier estime que la sévérité du verdict peut s'expliquer par le contexte :

Le contexte est doublement défavorable. Il y a les trafics de drogue dont on parle beaucoup. Et la comparaison est faite avec des scènes d'attentat où on amène la terreur sur des personnes innocentes".

Maître Hugues Viguier fait également appel de la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de son client.