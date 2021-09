Affaire du tueur à la burqa : le procès débute à Toulouse

L'affaire du tueur à la burqa est jugée devant la cour d'assises à partir de ce lundi 6 septembre. C'est l'histoire de la fusillade à Toulouse quartier Reynerie en 2017. Un homme déguisé en femme qui sort une kalachnikov d'une poussette et qui tire au moins à 30 reprises. Bilan: 1 mort et 7 blessés.

L'affaire du tueur à la burqa est jugée devant la cour d'assises de Haute-Garonne à partir de ce lundi 6 septembre et pour trois semaines. C'est l'histoire de la fusillade à Toulouse quartier Reynerie en juillet 2017 sur fonds de trafic de stupéfiants. Un homme déguisé en femme qui sort une kalachnikov d'une poussette et qui tire au moins à 30 reprises. Bilan : 1 mort et 7 blessés par balles. Cinq hommes âgés de 26 à 38 ans sont accusés de meurtre en bande organisée. Un sixième âgé de 25 ans est poursuivi pour complicité. Et un septième âgé de 36 ans doit répondre de participation à une association de malfaiteurs. Ils nient toute implication. Mais les enquêteurs estiment avoir réuni suffisamment de preuves.

Un mort et 7 blessés dont deux passants

Un homme déguisé en femme vêtu d'une burqa, un landau pour transporter les armes et tout à coup des tirs en rafales. Il est 21 heures., c'est le début de l'été, la scène se déroule devant de multiples témoins dans un quartier animé. La personne ciblée a 27 ans, blessée elle fuit, avant d'être abattue 200 mètres plus loin par des agresseurs qui disparaissent à moto. Au passage sept autres personnes sont blessées par balles, cinq proches de la victime et deux passants. L'un de ces hommes qui "était au mauvais endroit au mauvais moment" a été touché par une balle au niveau de la taille. "Il était simplement venu dans le quartier acheter des olives" rapporte son avocate. Cette victime co-latérale est représentée par maître Virginie Chasson qui explique qu'au sortir du commerce son son client "a d'abord cru à un jeu" avant de se mettre à courir puis de tomber à côté du jeune homme décédé et d'entendre le tueur à ses côtés venu vérifier que la cible était bien morte : "mon client a eu extrêmement peur, il s'est vu mourir, il est aujourd'hui en totale perdition". Agé de 54 ans il souffre d'un important trouble post-traumatique.

"Scène de guerre comme à la télé"

Un témoin parle de "scène de guerre comme on en voit à la télé" avec des balles perdues dans des appartements des 5eme et 7eme étage Les enquêteurs évoquent "la technique du Cheval de Troie" et font état d'une "préparation minutieuse" avec réservation d'hôtels et fabrication d'alibis. Ils débusquent un tireur mercenaire recruté à Lyon ainsi qu'un logisticien, un recruteur et un organisateur avec tous les ingrédients -sur fond de trafic de stupéfiants - d'un règlement de comptes entre deux bandes rivales : un clan à Bagatelle et un autre clan dans le quartier de la victime à la Reynerie.

Meurtres en série à Toulouse

La fusillade mortelle de la Reynerie s'était inscrite dans une série de trois autres meurtres commis à Toulouse, dont celui 16 mois plus tôt en mars 2016 du frère d'un des accusés.

Le procès qui débute ce lundi 6 septembre verra plaider plusieurs grands noms du barreau de Toulouse, dont maître Simon Cohen qui défend l'un des accusés.