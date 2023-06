Affaire du "tueur de DRH" : 280.000 euros accordés au tribunal de Valence pour ce "procès sensible"

Celui que l'on a surnommé le tueur de DRH doit comparaître devant les Assises de la Drôme à partir de mardi 13 juin et pour trois semaines, accusé de trois assassinats et une tentative d'assassinat en Drôme, en Ardèche et dans le Haut-Rhin. Ce procès a été labellisé "sensible" par le ministère de la Justice.

ⓘ Publicité

Le tribunal judiciaire de Valence, qui avait par ailleurs mis en avant, il y a un an, un manque criant de moyens , s'est vu attribué une enveloppe de 280.000 euros pour préparer et tenir ce procès. Des travaux ont été engagés dans la salle des Assises. Un nouveau banc et des tables ont été installés derrière l'estrade où siège la Cour. S'y installeront des jurés et, éventuellement, des assesseurs remplaçants. Ils écouteront toute l'audience pour pallier un éventuel désistement en cours de procès. Une précaution prise en raison de sa durée exceptionnelle. Le banc des parties civiles a aussi été réaménagé pour pouvoir accueillir plus d'avocats de victimes.

Une affluence hors normes au tribunal de Valence

La sonorisation de la salle a été revue, le système vidéo également, parce que l'audience sera retransmise en direct dans une deuxième salle. Une affluence hors norme est attendue pour le tribunal de Valence. À ce jour, 27 proches pu collègues de victimes se sont constitués parties civiles. Pôle Emploi, les entreprises Faun et Knauf seront aussi représentées. Une centaine de journalistes ont fait une demande d'accréditation, pour vingt-cinq médias différents. Des agents de sécurité supplémentaires ont donc aussi été embauchés pour gérer cet afflux.