Le procès du "tueur de DRH" s'ouvre à Valence en présence de Gabriel Fortin

Le procès de Gabriel Fortin s'est ouvert ce mardi matin devant la cour d'assises de la Drôme. L'ingénieur au chômage de 48 ans doit répondre d'une tentative d'assassinat et de trois assassinats les 26 et 28 janvier 2021 dans le Haut-Rhin, à Valence et à Guilherand Granges.